HAOS PORED AUT-LINIJE! Klop besneo, Jovanović protestovao, a Turpan odmah pokazao karton Srbinu!
- Grčka i Nemačka su u Solunu odigrale 0:0 u Ligi nacija, a u centru pažnje bili su Jirgen Klop, Ivan Jovanović i sudija Klemon Turpan.
- Jovanović je dobio žuti karton posle protesta, ali nije bilo jasno zbog čega je tačno kažnjen, a Turpan je potom smirio situaciju razgovorom sa njim.
- Grčka je odolela favorizovanoj Nemačkoj, kojoj je poništen gol posle VAR provere, pa je ostala u trci za vrh grupe.
Prštalo je na sve strane u Solunu!
Grčka i Nemačka odigrale su 0:0 u meču Lige nacija, ali je u 73. minutu došlo do zanimljive situacije pored aut-linije, kada su u centru pažnje bili Jirgen Klop, Ivan Jovanović i francuski sudija Klemon Turpan.
Kamera je najpre uhvatila Klopa kako nezadovoljno širi ruke i protestuje zbog situacije na terenu. Samo nekoliko trenutaka kasnije u kadru se pojavio i Jovanović, koji je takođe negodovao i nešto komentarisao.
A onda - žuti karton!
Turpan je prišao srpskom selektoru i pokazao mu javnu opomenu. Ostalo je, međutim, nejasno zbog čega je tačno Jovanović kažnjen. Ni grčki ni nemački mediji nisu naveli konkretan razlog - opomenu je najverovatnije dobio zbog burnog protesta.
Ipak, nastavak scene bio je posebno zanimljiv.
Jovanović i Turpan ostali su kratko u razgovoru, a delovalo je kao da francuski arbitar objašnjava srpskom treneru svoju odluku. U jednom trenutku Turpan mu je čak pružio ruku, čime se situacija potpuno smirila.
Na kraju je Grčka imala mnogo više razloga za zadovoljstvo.
Jovanovićevi izabranici uspeli su da odole Nemačkoj, koja je imala inicijativu i bila opasnija tokom većeg dela meča. Gosti su u 32. minutu čak zatresli mrežu preko Jonatana Burkarta, ali je pogodak poništen posle VAR provere zbog igranja rukom u začetku akcije.
Tako je Jovanović još jednom uspeo da zaustavi Klopa. Samo sedam dana ranije Grčka je u Augsburgu ostvarila istorijsku pobedu nad Nemačkom od 1:0, a sada je na svom terenu izvukla 0:0.
Grčka posle četiri kola ima osam bodova, koliko i Holandija, dok je Nemačka treća sa pet. Srbija je poslednja bez bodova.