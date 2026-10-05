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Već viđene scene u Mađarskoj dobile su reprizu i u Srbiji.

Utakmica 4. kola Lige nacija između Irske i Izraela, odigrana na neutralnom terenu u Bačkoj Topoli, počela je u izuzetno napetoj atmosferi, a irski reprezentativci ponovili su poteze viđene tokom prvog međusobnog susreta u Debrecenu.

Tokom intoniranja izraelske himne, igrači Irske ponovo su pognuli glave, čime su poslali jasnu poruku u vezi sa ratom i stradanjem u Gazi. Isti gest viđen je i u Mađarskoj, kada je Irska slavila sa 3:0.

1/6 Vidi galeriju Izrael - Irska, 4. kolo Lige nacija Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

A onda još jedna scena koja nije mogla da prođe neprimećeno.

Uoči početka utakmice nije bilo tradicionalnog rukovanja između kapitena. Irski kapiten Caoimhin Keleher i izraelski kapiten Dor Perec nisu se rukovali uoči meča, a ovog puta nije bilo ni tradicionalne razmene zastavica.

Sve se odvijalo u TSC Areni u Bačkoj Topoli, na neutralnom terenu, gde je susret zbog bezbednosnih razloga odigran bez prisustva publike.

Atmosfera je tako već na samom početku bila daleko od uobičajene fudbalske.

Irski reprezentativci su na meču nosili crne trake, a Fudbalski savez Irske prethodno je saopštio da su one bile posvećene sećanju na sve živote izgubljene u sukobu u Gazi. Izraelci su takođe nosili crne trake, ali u znak sećanja na žrtve napada 7. oktobra 2023. godine.

Tenzije nisu prestale ni kada je lopta krenula sa centra.

Na poluvremenu je, prema izveštajima, došlo do verbalnog sukoba igrača dve reprezentacije u blizini tunela, čime je dodatno podgrejana atmosfera oko susreta.

A na terenu – drama do samog kraja.

Irska je povela preko Troja Parota, koji je bio precizan sa bele tačke, ali je Izrael u drugom poluvremenu uspeo da izjednači. Dor Peretz pogodio je za 1:1, a Izrael je kasnije u dva navrata pogodio okvir gola.

Pobednika nije bilo.

Ipak, rezultat je ovoga puta pao u drugi plan.

Jer, kao i u prvom duelu u Debrecenu, mnogo pažnje privukle su scene pre samog početka meča - pognute glave tokom izraelske himne, izostanak rukovanja i poruke koje su igrači poslali svojim gestovima.

Bačka Topola tako je bila nova pozornica susreta koji je odavno prerastao sportski okvir.