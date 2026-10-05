PAUNOVIĆU NOVA GLAVOBOLJA! Dvojica važnih igrača OTPADAJU za Nemačku!
- Srbija će 13. novembra dočekati Nemačku bez Saše Lukića i Nemanje Maksimovića, koji su protiv Holandije zaradili žute kartone i suspenziju.
- Veljko Paunović mora da pronađe novo rešenje u veznom redu, jer su se na toj poziciji do sada smenjivali Stanković, Milinković-Savić, Džodić i Gudelj.
Veljko Paunović već sada ima glavobolju pred naredni veliki izazov Srbije u Ligi nacija!
„Orlovi“ će 13. novembra u Beogradu dočekati Nemačku, ali će u taj meč morati bez dvojice važnih vezista - Saše Lukića i Nemanje Maksimovića.
Obojica su u Ajndhovenu protiv Holandije dobila žute kartone, čime su ispunili kvotu za suspenziju i automatski ostali bez narednog meča u Ligi nacija.
Posebno će to biti problem za Paunovića jer je Lukić počeo utakmicu protiv Holandije, dok je Maksimović ušao u drugom poluvremenu. Upravo je Maksimović u 74. minutu dobio javnu opomenu posle prekršaja na sredini terena.
Sada selektoru ostaje da pronađe novo rešenje.
Tokom dosadašnje četiri utakmice u Ligi nacija, u ulozi defanzivnog veziste menjali su se Aleksandar Stanković, Sergej Milinković-Savić i Stefan Džodić, dok je Nemanja Gudelj mogao da odgovori i na mestu veznog igrača i štopera.
Dakle, Paunović će imati vremena da napravi novu kombinaciju, ali će protiv Nemačke sigurno morati da promeni vezni red.
A taj meč za Srbiju dolazi u veoma važnom trenutku.
"Orlovi" su posle četiri kola bez pobede u grupi, a u Ajndhovenu su pružili mnogo bolju partiju nego što rezultat 2:1 za Holandiju govori. Srbija je uspela da izjednači preko Mihajla Cvetkovića, imala svoje prilike, ali je Džošua Zirkze u drugom poluvremenu doneo pobedu domaćinu.
Posle poraza u Ajndhovenu, Paunovića sada čekaju još dva meča u novembarskom terminu - Nemačka u Beogradu 13. novembra, a zatim Grčka u gostima 16. novembra.
I dok se pogled već okreće ka novembarskom duelu, jedna stvar je sigurna - protiv Nemaca Srbija neće moći da računa na Lukića i Maksimovića.