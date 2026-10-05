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Veljko Paunović već sada ima glavobolju pred naredni veliki izazov Srbije u Ligi nacija!

„Orlovi“ će 13. novembra u Beogradu dočekati Nemačku, ali će u taj meč morati bez dvojice važnih vezista - Saše Lukića i Nemanje Maksimovića.

Obojica su u Ajndhovenu protiv Holandije dobila žute kartone, čime su ispunili kvotu za suspenziju i automatski ostali bez narednog meča u Ligi nacija.

1/13 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Posebno će to biti problem za Paunovića jer je Lukić počeo utakmicu protiv Holandije, dok je Maksimović ušao u drugom poluvremenu. Upravo je Maksimović u 74. minutu dobio javnu opomenu posle prekršaja na sredini terena.

Sada selektoru ostaje da pronađe novo rešenje.

Tokom dosadašnje četiri utakmice u Ligi nacija, u ulozi defanzivnog veziste menjali su se Aleksandar Stanković, Sergej Milinković-Savić i Stefan Džodić, dok je Nemanja Gudelj mogao da odgovori i na mestu veznog igrača i štopera.

Dakle, Paunović će imati vremena da napravi novu kombinaciju, ali će protiv Nemačke sigurno morati da promeni vezni red.

A taj meč za Srbiju dolazi u veoma važnom trenutku.

"Orlovi" su posle četiri kola bez pobede u grupi, a u Ajndhovenu su pružili mnogo bolju partiju nego što rezultat 2:1 za Holandiju govori. Srbija je uspela da izjednači preko Mihajla Cvetkovića, imala svoje prilike, ali je Džošua Zirkze u drugom poluvremenu doneo pobedu domaćinu.

Posle poraza u Ajndhovenu, Paunovića sada čekaju još dva meča u novembarskom terminu - Nemačka u Beogradu 13. novembra, a zatim Grčka u gostima 16. novembra.

I dok se pogled već okreće ka novembarskom duelu, jedna stvar je sigurna - protiv Nemaca Srbija neće moći da računa na Lukića i Maksimovića.