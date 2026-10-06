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Ono što je upečatljivo kada se radi o utakmici Srbije protiv Holandije u Ajndhovenu, jeste igra najmlađih fudbalera. Neračunajući golmana Vanju Milinković-Savića, odnosno ako gledamo samo igrače u polju, najbolje ocenjeni su bili Mihajlo Cvetković i Stefan Gudelj.

Naravno da može bolje i da je bilo grešaka, počevši od selektora, preko golmana, pa sve do centarfora. Međutim, utakmica protiv Holandije je ogroman pomak u odnosu na prethodne tri koje je reprezentacija Srbije odigrala u Ligi nacija.

Istina je da nije mnogo bilo potrebno našim reprezentativcima da ostave bolji utisak od onoga kakav je bio u utakmicama protiv Grčke i Holandije kod kuće, a posebno protiv Nemačke u Minhenu, ali gostovanje u Ajndhovenu je bilo mnogo više od "okej, nije toliko loše". Ova utakmica je bila baš, baš dobra.

Veljko Paunović ima zadatak da u narednim okupljanjima dokaže da dobra igra našeg tima nije bila slučajnost i da postepeno napredujemo kao tim.

1/13 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Nakon poraza od Holandije u Beogradu u utakmici odigranoj 27. septembra Luka Jović, strelac za naš tim na tom meču (1:2), na pitanje šta je Srbiji nedostajalo da izbegne poraz odgovorio; "kvalitet".

I, verovatno jeste centarfor AEK-a bio u pravu jer reprezentacija Holandije jeste jedna od najboljih na svetu. ali to ne znači da protiv nje i sličnih ekipa ne možemo da budemo ravnopravni.

Ćavi Ernandez, selektor Holandije, pominjao je patnju dok je pričao o utakmici sa Srbijom za koju je istakao da je top tim iako nema nijeda osvojen bod u Ligi nacija.

"Da, osećam zadovoljstvo igračima i timom. Patili smo večeras, tim Srbije je dobar, bili su fantastični, izlazili na presing. Promenili smo sistem u drugom poluvremenu, kreirali više šansi, mogli smo da pobedimo i 3:1. Patili smo kao tim protiv vrlo dobre ekipe. Nemaju nijedan poen, ali su top tim. Bilo je kornera i neprijatnih situacija, ali morali smo da patimo da bismo pobedili", rekao je Ćavi posle meča.

Najmlađi oduševili

Veljko Paunović je od prvog minuta na teren poslao Mihajla Cverkovića rođenog 2007. godine i Stefana Gudelja rođenog 2006. godine.

Najmlađi na terenu su ostavili odličan utisak.

Cvetković je, pre dolaska Panovića na poziciju selektora, sakupio devet minuta na dve utakmice u seniorskoj reprezentaciji (tri minuta protiv Austrije kod Dragana Stojkovića Piksija i šest minuta protiv Andore kod Zorana Mirkovića nakon ostavke Piksija, a pre dolaska Paunovića). A onda je u Ligi nacija odigrao celo drugo poluvreme protiv Grčke, 23 minuta protiv Nemačke i celu utakmicu protiv Holandije.

Gol koji je postigao u 35. minutu bio je njegov prvi za A tim Srbije, a pored pogotka je radio dosta dobrih stvari. Njegova kretnja je priča za sebe...

"Veliki dan za mene. Presrećan sam zbog pogotka, ali u isto vreme i jako tužan što nismo uspeli da ostvarimo bolji rezultat. Mislim da smo pokazali da smo se borili, pokazali smo našu snagu i emociju, ostavili srce na terenu. Žao mi je što nam se sve to nije vratilo na bolji način. Video sam da je Terza odlično centrirao, lopta je išla ka meni i zakačio sam je vrhom glave, što bi se reklo. Kada sam video da ulazi u gol, bio sam presrećan. Nisam želeo tu da stanem, nastavili smo u dobrom ritmu“, rekao je Cvetković.

1/5 Vidi galeriju Mihajlo Cvetković na utakmici protiv Holandije Foto: SONNY LENSEN/ANP

Gudelj je nedavno postao standardan u prvom timu Crvene zvezde. Albert Rijera mu očigledno veruje, a i Paunović će sigurno razmišljati o njemu kao ozbiljnoj opciji za startnih 11 na predstojećim utakmicama.

Radi se o fudbaleru koji je odigrao svoju prvu utakmicu za seniorsku reprezentaciju nakon što je prekomandovan iz mlađe selekcije. Od početka je bio potpuno siguran i nije ga zanimalo ko je protivnik i ko su igrači sa kojima ulazi u duele.

Izgledao je baš onako kako ga je video Nenad Milijaš kada mu je dao kapitensku traku u omladinskom timu Crvene zvezde. Dejan Stanković ga je uveo u prvi tim, a Albert Rijera dao priliku da igra na večitom derbiju.

"Svakako mi je velika čast što sam debitovao za svoju reprezentaciju. Zahvalio bih se selektoru i stručnom štabu na poverenju. Ovaj dan ću sigurno pamtiti, ali nažalost ostaje žal zbog poraza. Mislim da smo mogli više da izvučemo iz ove utakmice. Priključio sam se A selekciji iz U21, razgovarao sam sa selektorom tokom dana i on mi je pokazao šta želi od mene i šta želi od ekipe. Bio sam srećan, odmah sam javio svojima da počinjem utakmicu. Velika stvar za mene", rekao je Gudelj.

1/5 Vidi galeriju Stefan Gudelj na meču Holandija - Srbija Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Ocene nisu bile potrebne i ko je gledao utakmicu mogao je da vidi da su oni bili najbolji fudbaleri, a na specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" upravo su njih dvojica dobili najveće ocene.

Cvetković je ocenjen 7,3, a Gudelj 7,1 koliko i Andrija Živković koji je ušao sa klupe. Bolju ocenu ima samo golman Vanja Milinković-Savić koji je imao četiri odbrane.

Ocene fudbalera Srbije na utakmici protiv Holandije:

Vanja Milinković-Savić 7,4

Mihajlo Cvetković 7,3

Stefan Gudelj 7,1

Andrija Živković 7,1

Dušan Tadić 7

Nemanja Gudelj 6,9

Filip Kostić 6,9

Kosta Nedeljković 6,7

Lazar Samardžić 6,5

Srđan Babić 6,4

Aleksa Terzić 6,4

Nemanja Maksimović 6,4

Aleksandar Stanković 6,3

Saša Lukić 6,3

Strahinja Pavlović 6,3

Luka Jović 6,3

Šta dalje?

Bilo je ovo turbulentno okupljanje reprezentacije, prvo sa četiri utakmice.

Četiri poraza je zabeležila Srbija i to zvuči prilično loše zato što i jeste prilično loše. Utakmica protiv Holandije je popravila utisak i dala veru da bismo u narednom periodu mogli da gledamo bolje Orlove.

Srbija će 13. novembra biti domaćin Nemačkoj, a 16. novembra gost Grčkoj.

Naravno, radi se o dve važne utakmice, a misli selektora će, odmah nakon gostovanja Grcima biti okrenute martu 2027. godine i početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje će 2028. godine biti održano u Velikoj Britaniji i Republici Irskoj.

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