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A onda je stigao stav koji će sigurno izazvati brojne reakcije!

U studiju televizije "Arene sport", fudbalski trener i analitičar Dejan Čelar govorio je o budućnosti reprezentacije Srbije, a posebno se osvrnuo na Sergeja Milinković-Savića, koji nije bio u sastavu za ovaj meč.

1/5 Vidi galeriju Sergej Milinković-Savić u dresu reprezentacije Srbije Foto: Pedja MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Čelar smatra da "Orlovi" njegov izostanak nisu previše osetili, odnosno da su određeni igrači uspeli da nadomeste ono što Sergej donosi u ofanzivi.

Uz ogradu da ne želi da potceni jednog od najpoznatijih srpskih fudbalera, Čelar je bio vrlo direktan:

"Ja moram da kažem, uz svo poštovanje prema njegovom kvalitetu i svim lepim trenucima koje nam je priredio, mislim da Sergej ne nedostaje mnogo ovoj reprezentaciji. Kada već tu imamo i Samardžića i Tadića, koji sigurno mnogo bolje i kvalitetnije od njega igraju odbranu, mislim a njegovi ofanzivni kvaliteti ne nedostaju toliko. Ne želim nijednog trenutka da ga potcenim ili da ga uvredim, uradio je fantastične stvari za srpski fudbal, ali treba da se okrenemo mlađim igračima. Moram da napomenem ulogu Stankovića i Lukića koji su odradili mnogo kvalitetnih stvari u defanzivi večeras. Definitivno u toj trojci-četvorci, sa pridodatim Tadićem..."

Čelar je zatim posebno istakao Nemanje Maksimovića i njegovu ulogu u sistemu koji pokušava da uspostavi novi selektor Veljko Paunović.

"Videli smo i Nemanja Maksimović protiv Nemaca koliki je imao obim trčanja. Definitivno je mnogo učinkovitiji za naš tim kad je u pritisku, čak ide i do golmana, ima fantastičan karakter. Organizaciono nije na najvišem nivou. Upravo je to uloga selektora i trenera - da naprave kompatibilan tim u kojem svaki igrač ima svoju ulogu, a u cilju da ova reprezentacija Srbije dobije jedan novi kvalitet, tj. kapacitet da igra visoko taj presing i da iskoristi sve mogućnosti koje naši igrači imaju", rekao je Čelar.

On veruje da je Srbija tokom septembarskog i oktobarskog okupljanja dobila jasniju sliku o tome na koje igrače može da računa u budućnosti.

Čelar smatra da kvalitet postoji, ali da je nacionalnom timu dugo nedostajao kontinuitet.

"Ne verujem da naša reprezentacija, odnosno ta grupa igrača koja gravitira ka našem nacionalnom timu nema kvalitet da igra vrhunski fudbal. Mi smo zapušteni, nismo imali kontinuitet i često smo menjali fudbalsko opredeljenje", zaključio je Čelar.

1/4 Vidi galeriju Sergej Milinković-Savić sa Zlatnom loptom FSS Foto: Fss

Sergej i reprezentacija

Milinković-Savić je prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Srbije dobio još 2015. godine, ali tada nije debitovao.

U nacionalni tim vratio se nakon promene selektora, a debi je upisao u jesen 2017. godine, kada je selektor bio Mladen Krstajić.

Od tada je za Srbiju odigrao 58 utakmica, postigao devet golova i upisao osam asistencija.

Međutim, nakon Evropskog prvenstva 2024. godine usledio je prekid saradnje sa reprezentacijom. Sergej je propustio Ligu nacija u A diviziji, baraž za opstanak protiv Austrije, kao i kompletne kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

U nacionalni tim vratio se nakon razgovora sa Veljkom Paunovićem, ali je pod njegovom komandom do sada odigrao četiri utakmice.

Ko je Dejan Čelar?

Dejan Čelar je srpski fudbalski trener i analitičar, koji je tokom karijere radio u više domaćih klubova. Bio je trener Voždovca, Inđije, OFK Bačke, Radničkog iz Pirota i Dubočice, a iskustvo je sticao i u radu sa mlađim kategorijama. Poseduje UEFA Pro licencu, a danas se u javnosti pojavljuje i kao stručni fudbalski analitičar.