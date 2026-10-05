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Veče u Ajndhovenu Stefan Gudelj (20) pamtiće zauvek. Mladi defanzivac debitovao je za A reprezentaciju Srbije i to od prvog minuta, protiv jedne od najkvalitetnijih selekcija Evrope. Bez obzira na godine i veličinu izazova, odigrao je hrabro, sigurno i zrelo, potvrdivši poverenje selektora Veljka Paunovića.

Ipak, posle poslednjeg sudijskog zvižduka, zadovoljstvo zbog velikog ličnog trenutka bilo je pomešano sa žaljenjem zbog rezultata.

"Svakako mi je velika čast što sam debitovao za svoju reprezentaciju. Zahvalio bih se selektoru i stručnom štabu na poverenju. Ovaj dan ću sigurno pamtiti, ali nažalost ostaje žal zbog poraza. Mislim da smo mogli više da izvučemo iz ove utakmice", rekao je Gudelj za FSS.

Odmah sam javio svojima da počinjem utakmicu!

Do debija za A tim stigao je ubrzanim putem. Iz mlade reprezentacije priključen je najboljoj selekciji, a zatim je u Ajndhovenu dobio vest koju će dugo pamtiti, da se nalazi među startnih 11 protiv Holandije.

"Priključio sam se A selekciji iz U21, razgovarao sam sa selektorom tokom dana i on mi je pokazao šta želi od mene i šta želi od ekipe. Bio sam srećan, odmah sam javio svojima da počinjem utakmicu. Velika stvar za mene".

1/5 Vidi galeriju Debi Stefana Gudelja za reprezentaciju Srbije Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

A kada je došao trenutak da istrči na teren stadiona "Filips", trema je ostala po strani.

"Ušao sam u utakmicu kao u svaku drugu i mislim da je bilo dobro".

Najvažnije je da igram

Zrelost sa kojom je Gudelj pristupio jednom od najvećih izazova u dosadašnjoj karijeri nije slučajna. Kako kaže, kontinuitet utakmica na klupskom nivou doneo mu je neophodno samopouzdanje.

"U ovim godinama najbitnije je da igrate. U svom klubu sam se izborio za mesto, igram standardno i stičem dosta iskustva. Namestio sam glavu kako treba i zato mi nije bilo teško".

Već u prvih nekoliko minuta Holanđani su ga stavili na ozbiljna iskušenja. Nekoliko dobrih reakcija i osvojenih duela pomogli su mu da brzo stekne dodatnu sigurnost.

"Svakako je važno da dobro uđete u utakmicu, da dobijete prvi duel, odigrate siguran pas. To vam mnogo znači za dalji tok meča".

Od Grafičara i mlade reprezentacije do startnih 11 A tima Srbije protiv Holandije, Stefan Gudelj je za kratko vreme napravio veliki korak. A način na koji je odigrao svoj prvi meč pokazao je da je poverenje selektora Veljka Paunovića i stručnog štaba bilo potpuno opravdano.

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