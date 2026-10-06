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Bura oko reperzentacije Portugala ne prolazi nakon što je Kristijano Ronaldo iznenada napustio nacionalni tim.

Podsetimo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena nije bio zadovoljan načinom na koji je tretiran od strane selektora Žorža Žesusa, pa je, nakon što je celu utakmicu protiv Norveške u Ligi nacija presedeo na klupi za rezervne igrače.

Brojne reakcije su stigle sa svih strana, a sada se oglasio i Pedro Proensa, predsednik FS Portugala.

"Fudbalski savez Portugalije ne radi bez pravila, to je sigurno. Ovakve stvari se dešavaju unutar radne grupe i mi takve situacije rešavamo interno. Ponoviću da između Žorža Žesusa i Kristijana Ronalda postoji veoma 'snažan odnos'. Da nije tako, možda bi Ronaldo već napustio našu reprezentaciju. On to ne čini upravo zbog ove povezanosti 'pupčanom vrpcom' i poštovanja. Sve što će se dešavati narednih dana biće u miru, vodiće se razgovori i diskusije, a ono što želimo jeste da u novembru svi ponovo budemo uz našu reprezentaciju", rekao je Pedro Proensa i dodao:

"Reč je o nesporazumu. Kristijano Ronaldo je deo reprezentacije i biće tu kad god to selektor bude želeo".

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zajedno do rešenja

Nije želeo prvi čovek FS Portugala da govori o detaljima.

"Neću to razjašnjavati, jer su to normalni razgovori između trenera i igrača. To je tehnički domen i predsednik Fudbalskog saveza Portugalije se u to ne meša. On je jednostavno najbolji igrač svih vremena. Dao je više od dve decenije portugalskom fudbalu. Kristijano Ronaldo je najveći simbol portugalskog identiteta. Moramo odati počast Kristijanu Ronaldu. On je u reprezentaciji na osnovu sopstvenih sportskih zasluga i to je apsolutno neupitno. Uvek će biti deo ove grupe, sve dok je igrački sposoban. Kristijano zna da je to opšti stav. Povodom ovog konkretnog pitanja, dozvolite mi da kažem da se suočavamo sa nesporazumom koji treba rešiti interno. Juče su igrači koji su bili na konferenciji za medije pokazali tu povezanost sa našim aktuelnim kapitenom. On je deo tima, on je naša zastava. Bio je kapiten u prvoj od ove četiri utakmice. Selektor kaže da računa na njega, sve dok je u dobroj fizičkoj kondiciji. Tako je sa svim igračima. Kristijano Ronaldo je portugalska ikona, apsolutno izvanredan igrač koji je mogao da završi karijeru na Svetskom prvenstvu, a to nije želeo zbog ljubavi koju gaji prema svojoj reprezentaciji. Svedok sam tog odnosa".

Poručio je i da će na "pomirenju" raditi zajedno tri strane.

"To je ono što Kristijano ima sa portugalskim narodom, sa našom reprezentacijom. Zato ćemo sada, kada su ove četiri utakmice završene, a bilo je važno završiti ih u miru jer nas je vodio sportski aspekt, svi imati vremena i da sednemo i rešimo ovaj nesporazum. Nesporazumi se rešavaju između sva tri člana tog trougla – Fudbalskog saveza Portugalije, selektora i igrača. Ronaldo je deo našeg nasleđa i biće ovde kad god to selektor bude želeo", zaključio je Pedro Proensa.

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