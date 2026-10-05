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Srbija je na teškom gostovanju u Ajndhovenu dobila igrača na koga može da računa u godinama koje dolaze.

Na meču protiv moćne Holandije koji su "orlovi" izgubili sa 2:1, selektor Veljko Paunović u startnu postavu uvrstio je momka rođenog 2006. godine - Stefana Gudelja. Mladi štoper pokazao je potpunu zrelost: uprkos ranom žutom kartonu, odigrao je meč bez greške i uz Mihajla Cvetkovića bio ponajbolji pojedinac u našem timu.

Priča o njegovom proboju, od terena iza juga Marakane do ključne uloge u Zvezdi i reprezentaciji, ima sve elemente fudbalske bajke.

1/5 Vidi galeriju Stefan Gudelj na meču Holandija - Srbija Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Za razliku od Koste Nedeljkovića ili Andrije Maksimovića, o kojima se godinama pričalo kao o velikim nadama, Gudelj je krčio put tiše i znatno težim obilaznicama. Na početku omladinskog staža uopšte nije bio planiran kao prva opcija na štoperu.

U mlađim kategorijama Grafičara pokrivao je pozicije u veznom redu, što se pokazalo kao ključna prednost - tu je izgradio sjajnu tehniku i smirenost u igri pod pritiskom.

Njegovu lideriju crtu i fudbalsku inteligenciju prvi je uočio Nenad Milijaš. Nekadašnji kormilar omladinaca Zvezde dao mu je kapitensku traku i prekomandovao ga u srce odbrane. Od tog momenta kreće uspon koji klupsko rukovodstvo više nije moglo da previdi.

Prve minute u seniorskom fudbalu dao mu je Dejan Stanković, dok je španski stručnjak Albert Rijera ostao oduševljen njegovim taktičkim profilom. Ključni koraci odvijali su se filmskom brzinom:

Ispit zrelosti protiv Partizana - na svom prvom seniorskom večitom derbiju, Gudelj je u paru sa Matejom Gaštarovim neutralisao napadače rivala i zaslužio najviše ocene na utakmici.

Hrabrost protiv evro-zvezda - tek što je stigao iz mlade reprezentacije, Paunović ga je bez oklevanja bacio u vatru protiv Holandije.

Gudelj nije ustuknuo ni nakon ranog kartona. Ulazio je u duele sa vrhunskim napadačima bez respekta i meč završio kao jedan od najbolje ocenjenih aktera - potvrdivši da je Srbija dobila novu defanzivnu stenu.

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