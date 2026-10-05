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Nakon tenzija pre, tokom i posle prve utakmice koja je odigrana u Debrecinu, slično je bilo i u drugom meču u grupi Lige nacija između ova dva tima.

Izrael je bio domaćin Republici Irskoj u Bačkoj Topoli. Utakmica je igrana je bez publike i u napetoj atmosferi, uz izostanak rukovanja i razmene zastavica. Irski fudbaleri su tokom izraelske himne pognuli glave i nosili crne trake u znak protesta zbog rata u Gazi, dok su Izraelci odali počast žrtvama napada 7. oktobra 2023.

Na terenu je bilo 1:1, ali je rezultat pao u drugi plan zbog tenzija i scena koje su obeležile meč.

O svemu je pričao Hejmir Halgrimson, selektor Republike Irske.

"Osećao sam da je namera bila da pokušaju da nas zastraše i nateraju da uradimo nešto glupo. Veliko priznanje igračima kako su kontrolisali emocije. Bilo je mnogo tih situacija koje su mogle da eskaliraju. Bili smo dovoljno pametni da ih zaustavimo pre nego što odu predaleko", rekao je Halgrimson.

1/6 Vidi galeriju Izrael - Irska, 4. kolo Lige nacija Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poručio je da je njegov tim prošao kroz težak period.

"Ne bih nijednoj reprezentaciji poželeo da prođe kroz ono kroz šta smo mi prošli ove dve nedelje. Možda UEFA jednostavno treba da se umeša i nešto uradi".

Ekipa je posle svega postala jača.

"Sto odsto, ovaj tim je jači zbog svega kroz šta smo prošli. Veza između igrača je mnogo jača. U teškim vremenima rađaju se lideri. Tada saznate ko su vam pravi prijatelji, sa kim želite da radite u budućnosti i kome verujete".

Fudbaler pljunuo trenera?

Irski kondicioni trener Damijen Dojl tvrdi da ga je jedan izraelski fudbaler pljunuo dok su ekipa na poluvremenu išle u svlačionice.

"Bila je optužba da je neko pljunuo na nekoga, ali ja to nisam video. To će verovatno razmatrati disciplinska komisija, kao i sve ostalo što se dogodilo između ove dve ekipe".

Na kraju je otkrio da je jedva dočekao kraj ovog reprezentativnog okupljanja.

"Apsolutno sam oduševljen što je ovaj prozor završen. Svaka čast igračima, bili su neverovatni. Voleo bih da nijedna reprezentacija ne mora da prođe kroz teška vremena kroz koja smo mi prošli", zaključio je selektor Republike Irske.

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