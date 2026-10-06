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Fudbalski svet ostao je u šoku u oktobru 2017. godine, kada je u Abidžanu tragično stradao Žorž Henri Abubakar Grifits, nekadašnji reprezentativac Obale Slonovače do 23 godine i fudbaler koji je karijeru gradio i u Evropi. Imao je samo 27 godina.

Grifits je ubijen tokom pljačke u Koko-diju, jednom od poznatijih delova Abidžana. Prema izveštajima stranih medija, razbojnici su pokušali da mu otmu automobil, a fudbaler je odbio da im preda vozilo. U tom trenutku napadači su zapucali. Grifits je zadobio dve prostrelne rane i hitno je prebačen u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život.

1/3 Vidi galeriju Žorž Henri Abubakar Grifits Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Prema lokalnim izveštajima, tragedija se dogodila u večernjim satima, oko 19 časova, u oblasti Angre, nedaleko od pijace Kokoviko. Grifits se tada nalazio u svom rodnom gradu, a bio je bez kluba nakon što je završio angažman u Mađarskoj.

Strani mediji navodili su da su napadači pokušali da mu ukradu Mercede, a prema pojedinim izveštajima Grifits je odbio da ga preda. Situacija je tada eskalirala, a fudbaler je pogođen. Uprkos pokušajima da mu se pomogne, podlegao je povredama.

"Novi Drogba"

Grifits je svojevremeno smatran velikim talentom Obale Slonovače. Pojedini strani mediji opisivali su ga kao potencijalnog naslednika legendarnog Didijea Drogbe, a za reprezentaciju Obale Slonovače do 23 godine odigrao je tri utakmice i postigao jedan gol.

Karijeru je počeo u domovini, a potom je otišao u Evropu. Igrao je za Spartu iz Praga, dok je najveći deo evropske karijere proveo u Mađarskoj, gde je nastupao za Lombard Papu i Diošđer.

Za Papu je odigrao 36 prvenstvenih utakmica i postigao 11 golova, dok je za Diošđer u 34 meča mađarskog prvenstva osam puta bio strelac.

Posebno je ostao upamćen u dresu Diošđera. U novembru 2014. godine postigao je dva gola protiv MTK Budimpešte, a klub ga je tada predstavljao kao mladog i talentovanog fudbalera od kojeg se mnogo očekivalo.

Vest o njegovoj smrti posebno je pogodila mađarski fudbal. Diošđer je objavio informaciju o tragediji, dok su mađarski mediji podsetili da je Grifits prethodno nastupao i za Lombard Papu. Klub je nakon njegove smrti odao počast bivšem napadaču.

Ubice uhapšene nekoliko meseci kasnije

Slučaj je dobio nastavak nekoliko meseci kasnije. Prema izveštaju iz februara 2018. godine, policija Obale Slonovače uhapsila je dvojicu osumnjičenih za Grifitsovu smrt nakon višemesečne istrage.

Prema tom izvoru, istražitelji su sumnjali da su osumnjičeni bili povezani i sa drugim krivičnim delima počinjenim nakon ubistva fudbalera.

Tako je ugašena priča o fudbaleru koji je imao samo 27 godina i koji je, posle nastupa u domovini, Češkoj i Mađarskoj, trebalo da nastavi karijeru. Umesto novih golova i utakmica, njegovo ime ostalo je vezano za jednu od najpotresnijih tragedija koja je pogodila fudbal Obale Slonovače.