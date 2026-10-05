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Hrvatska fudbalska reprezentacija doživela je jedan od najtežih udaraca u svojoj istoriji!

Engleska je na Rujevici slavila neverovatnih 7:0, nanela "Vatrenima" najubedljiviji poraz ikada, a odmah posle istorijskog debakla otvorilo se pitanje - šta će biti sa selektorom Slavenom Bilićem?

Deo hrvatske javnosti već je počeo da traži njegov odlazak, ali je predsednik Fudbalskog saveza Hrvatske Marijan Kustić posle utakmice povukao potez koji je otklonio najveću dilemu. Bilić, barem za sada, ostaje na klupi Hrvatske.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kustić sišao u svlačionicu

Kako su objavili hrvatski mediji Kustić se nakon utakmice spustio u svlačionicu i obratio se reprezentativcima i kompletnom stručnom štabu.

Poruka je bila jasna i nimalo prijatna.

Kustić je igračima stavio do znanja da su način na koji su odigrali utakmicu protiv Engleske, kao i odnos prema hrvatskom dresu, bili nedopustivi.

Međutim, posle kritike usledila je i podrška.

Predsednik HNS-a poručio je fudbalerima da zbog jednog katastrofalnog izdanja nisu preko noći postali loši igrači i da očekuje reakciju već u narednoj utakmici. Posebno je istakao duel sa Španijom na Poljudu, gde će Hrvatska imati priliku da pokaže karakter i pokuša da se iskupi za debakl protiv Engleske.

Bilić dobio bezrezervnu podršku

A onda je rešena i najveća dilema.

Marijan Kustić dao je bezrezervnu podršku Slavenu Biliću!

To znači da, uprkos najtežem porazu u istoriji hrvatske reprezentacije, HNS u ovom trenutku ne planira smenu selektora. Bilić ostaje na klupi i dobiće priliku da sa ekipom pokaže reakciju već protiv Španije.

Sam Bilić je dan nakon debakla preuzeo odgovornost i poručio da Hrvatska mora da pokaže karakter.

"Prihvatam odgovornost za ovo razočaranje koje smo priredili Hrvatskoj", rekao je Bilić, uz poruku da je duel sa Španijom prilika da ekipa popravi utisak.

Selektor je priznao da ga posebno boli činjenica što Englezi nisu iznenadili Hrvatsku ničim što već nije bilo poznato.

"Englezi danas nisu napravili ništa što mi nismo očekivali, ničime nas nisu iznenadili", rekao je Bilić posle utakmice.

Vađenje protiv Španije

Vremena za kukanje nema. Hrvatsku već u utorak na Poljudu čeka novi veliki izazov - Španija.

"Vatreni" su posle tri utakmice Lige nacija na tri boda, uz katastrofalnu gol-razliku 3:12, nakon poraza od Španije 4:1 i Engleske 0:7.

Bilić i njegovi igrači sada imaju samo jedan zadatak - da pokažu da je Rujevica bila užasna noć, ali ne i početak potpunog raspada reprezentacije.

Jer posle sedam primljenih golova, Hrvatskoj je protiv Španije potrebno mnogo više od obične pobede - potreban joj je odgovor.