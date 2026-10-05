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Onako kako je igrala srpska fudbalska reprezentacija protiv Holandije i to isključivo do 65. minuta, baš tako bi trebalo da izgleda nacionalni tim u budućnosti.

To bi bilo po ukusu nacije, ali i pokazatelj da reprezentacija Srbije može bilo kome da se suprotstavi pravi način, ako su na terenu momci sa karakterom, svesni toga da se unapred nisu predali.

Ima nade za nas - srpski fudbaleri Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Srpska perspektiva

Nema potrebe da se veliča utakmica protiv Holandije u Ligi nacija, jer je Srbija izgubila i četvrtu utakmicu zaredom u Ligi nacija. Opet, meč u Ajndhovenu je pokazao da Srbija itekako ima perspektivu i da bi u budućnosti mogao da se napravi skladan i moćan tim satkan od velikog broja mladih fudbalera, uz pomoć nekoliko iskusnijih.

Srbija jeste izgubila od Holandije, ali je dobila Mihajla Cvetkovića i Stefana Gudelja, dvojicu tinejdžera koji su punim sjajem zablistali na velikoj sceni i pokazali da je pred njima velika perpsektiva. Njima svakako treba pridodati i one malo starije, pre svih Aleksandra Stankovića koji je bio briljantan u veznom redu, te Lazara Samardžića koji je još jednom pokazao visok kvalitete pregleda igre, da je prosto neverovatno kako u ove četiri utakmice nije imao veću minutažu.

Zvezdino fudbalsko blago - Stefan Gudelj na meču Holandija - Srbija Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Deca čuda prave

Mihajlo Cvetković dao je lep gol za Srbiju, posle akciju koju je pokrenuo Aleksandar Stanković i centaršuta Alekse Terzića. Na početku drugog dela mogla je Srbija i do vođstva. Bila je to još jedna lepa akcija mladih fudbalera. Stefan Gudelj uzeo je loptu na svojoj polovini terena, a onda je hrabro izneo okružen Holanđanima i dao filigrantski tačan pas Mihajlu Cvetkoviću i sastavio ga sa golom. Mladi napadač je zalomio holandskog štopera Teuna Kopmajnersa i šutirao, ali je lopta za koji centimetar prošla pored stative. Šteta.

Ovoj četvorici momaka treba pridodati i Kostu Nedeljkovića koji je protiv Holandije pokazao izuzetne brzinske sposobnosti, ali i odgovornost u igri. Ostaje nejasno, zašto nije bilo mesta i više prostora za Vasilija Kostova i Stefana Džodića u septembarsko-oktobarskom prozoru. Kad se od povreda oporave Veljko Milosavljević i Adem Avdić biće još više alternativa prvom timu, a ostaje enigma Andrije Maksimovića, jer je jasno da fudbaler takvog potencijala i leve noge koju poseduje, jednostavno mora da ima mesto na spisku, jer je velika budućnosti srpskog fudbala. Kao i svi gore nabrojani. Mogu tu da pomognu Matija Popović, kao i Ognjen Ugrešić, a biče i mlađih jer nadolaze nove snage.

Igračina - Mihajlo Cvetković Foto: Yannick Verhoeven, Parallax Pictures / Alamy / Profimedia

Sveža krv

Nema dileme, mladi fudbaleri, sveža krv i glad za dokazivanje koje sve ide uz njih, je bingo za reprezentaciju Srbije. Uz one iskusnije poput Dušana Tadića, Strahinju Pavlovića, Sergeja Milinkovića-Savića, Dušana Vlahovića, Nikolu Milenkovića, Aleksu Terzića i Sašu Lukića, ozbiljan potencijal za evropske kvalifikacije u martu 2027. godine. Ne treba zaboraviti ni Luku Jovića, Filipa Kostića, te još nekoliko igrača koji stvarno mogu da pomognu.

Ali, treba otvoreno reći i napisati neke stvari, jer se vide golim okom. Fakat je da selektor Veljko Paunović ima ogromno poverenje u generaciju fudbalera sa kojima je bio omladinski prvak sveta. Sve to stoji, ali među njima većina više ne igra fudbal u najjačim ligama i jednostavno su u ove četiri utakmice pokazali da su klasa niže u odnosu na mlade snage. Mogu oni da pomognu, nije sporno, ali jednostavno nisu više u stanju da budu u prednosti kada su u pitanju neki novi srpski klinci.

1/13 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Povezane linije, konačno

Srpska reprezentacija protiv Holandije delovala je konačno povezana između svih linija, makar do tog 65. minuta. Sa fudbalerima koji su kadri da vrše presing na protivnika, počev od napadača, pa sve do defanzivaca. Deluje na oko da to može itekako bolje, a ono što je vidljivo jeste da Holandija nije mogla da kreira akcije kroz sredinu, kao što je bio slučaj sa Nemcima i Grcima. Paunović je na terenu imao igrače koji su profil da odgovore na pritisak protivnika i da izađu iz njega. Tu pre svega treba istaći štopera Stefana Gudelja i plemenitog veznog igrača Aleksandra Stankovića.

Veteran Dušan Tadić bio je daleko bolji nego u prethodnim partijama. A, zašto? Odgovor je vrlo jednostavan, oko sebe je imao igrače koji napadaju prostor, a ne čekaju loptu da dobiju u noge. I tu je bio ključ brže igre Srbije i činjenice da je kapiten mogao da traži rešenja, jer su igrači poput Mihajla Cvetkovića bez lopte pravili problem protivniku. A, baš na toj levoj strani imao je podršku Alekse Terzića i Strahinje Pavlovića.

Prijaju mu klinci - Dušan Tadić Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Fudbal ne trpi prosek

Fudbal je nemilosrdan sport, ne trpi prosek, a improvizaciju u retkim trenucima. Posebno na ovom top nivou, u A diviziji Lige nacija. Mora igrač da se dokazuje u svakoj utakmici, da bude na najvišem nivou. Jer jedino tako reprezentacija može da ima koristi od njega. Rezultat iz Holandije i poraz nije za pohvalu, ali igra do 65. minuta jeste. I pokazatelj da će u novembru biti daleko više publike na Marakani protiv Nemačke, nego što je to bilo protiv Grčke ili Holandije. Živi bili, pa videli.

Nego, da se vratimo na igru Srbije do 65. minuta protiv Holandije. To je ono što nam treba. Videlo se da momci znaju tačno šta hoće na terenu, da udare protivnika tamo gde je slab, da se ne povuku i ne prepuste mu sredinu terena, jer onda nastaje pakao. Veljko Paunović je sam sebi pucao u nogu, kada je sa terena izvadio Aleksandra Stankovića, a onda i Lazara Samaradžića. Bez njih dvojice, raspao se vezni red Srbije koji je dotad bio sjajan.

Srbija ima budućnost - Veljko Paunović Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Dosta omalovažavanja

Usledila je dominacija Holandije koja je rezultirala drugim golom u mreži odličnog Vanje Milinkovića-Savića. Sve izmene selektora bile su greške, jer niko do onih koji su ušli u igru nije igrao na niovu onih koje su zamenili, čak su svi bili daleko lošiji. I to je činjenica, treba pogledati samo statistiku.

Ne plaši se Veljko mladosti koju imaš. Veruj u tu decu, kao što si pokazao. Ali, veruj još više, jer oni mogu na terenu da ostvare sve ono što si zamislio, kako u taktičkom, tako i u tehničkom planu, jer su dorasli svakom zadatku. Bez obzira što su tinejdžeri. Dosta je bilo omalovažavanja samih sebe, priča da smo nikakakvi, da nemamo kvalitet, da smo kao fudbalska nacija spori, raznih pljuvačina... Pa, biće da nije tako. Klinci su protiv Holandije pokazali nešto drugo, sada traže samo poverenje i šansu da igraju u kontinuitetu. Sve je sada samo na selektoru Veljku Paunoviću.