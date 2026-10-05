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Nedostajao je samo rezultat da dobra partija "Orlova" dobije potpunu potvrdu, ali pristup, energija i hrabrost predstavljaju model kako nacionalni tim treba da izgleda i u narednim utakmicama.

"Šta da kažem, momci su bili odlični. I u presingu i u napadu. Baš smo uživali u fudbalu. Samo je rezultat nedostajao, sve ostalo bilo je odlično. Treba samo da nastavimo ovako. Srbija uvek treba da igra sa srcem", rekao je Lazar Samardžić.

Sa Dušanom je lako igrati

Za razliku od nekih prethodnih utakmica, kada je uglavnom predstavljao alternativu za Dušana Tadića, Samardžić je u Ajndhovenu zaigrao zajedno sa jednim od najiskusnijih reprezentativaca Srbije.

1/13 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

"Mislim da sa Dušanom svako može lako da igra. Mnogo priča na terenu, tu je za svakoga i mnogo pomaže. Odlično je bilo i nadam se da ćemo nastaviti tako".

Malo je nedostajalo, vratiće nam se

Samardžić je početkom drugog poluvremena bio veoma blizu pogotka kojim bi Srbija u pravom trenutku mogla da dođe do preokreta, ali je golman Holandije odlično reagovao.

"Imali smo dosta šansi. Golman je bio odličan, odbranio je i moj udarac, a na kraju je imao dobru intervenciju i posle Gudeljevog šuta. Malo nam je nedostajalo danas, ali mislim da će nam se sve to vratiti".

Poseban utisak na Samardžića ostavila je atmosfera na stadionu "Filips", kao i podrška srpskih navijača koji su bili uz "Orlove“ u Ajndhovenu.

"Hvala svima koji su došli da nas podrže. Atmosfera je bila odlična. Navijači, potrebni ste nam", poručio je Lazar Samardžić.

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