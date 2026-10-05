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Selektor fudbalske reprezentacije Norveške Stale Solbaken izjavio je da je obavio "iskren razgovor" sa Erlingom Halandom zbog zabrinutosti oko opterećenja napadača Mančester sitija.

1/9 Vidi galeriju Erling Haland u dresu Norveške Foto: Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Haland je u nedelju zatražio izmenu tokom utakmice protiv Portugala u Portu, u kojoj je Norveška poražena 2:1. Norveški napadač je zamenjen u 67. minutu, nakon što je prethodno viđen kako šepa na terenu.

Solbaken nije potvrdio da je Haland zadobio povredu, već je istakao da je razgovor bio posledica velikog broja utakmica koje je napadač odigrao u prethodnom periodu.

"Bio je umoran protiv Velsa. Zato smo juče imali iskren razgovor. Razgovarali smo o mogućim opcijama. Možda je mogao da odigra poslednjih 45 minuta protiv Portugala, o tome smo diskutovali. Ali on ima veoma loš osećaj u vezi sa tim. Veoma sam zadovoljan što je uspeo da odigra 60 dobrih minuta", rekao je Solbaken, preneli su norveški mediji.

Haland nije postigao gol protiv Portugala ni protiv Velsa, dok je prethodno u ovom reprezentativnom terminu bio strelac u prva dva meča. Za Norvešku je do sada postigao rekordna 65 gola na 59 utakmica.

Norveški napadač je tokom leta sa reprezentacijom stigao do četvrtfinala Svetskog prvenstva, a zatim je imao i veoma zgusnut raspored na klupskom nivou.

"On praktično igra sve utakmice za klub", dodao je Solbaken.

Halandov Mančester siti prvi meč nakon reprezentativne pauze igra protiv Liverpula u nedelju.

Beta