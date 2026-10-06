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Neverovatna priča španskog stručnjaka! Pre samo nekoliko godina došao je u Komo kao igrač, a danas sa klupe predvodi klub do najvećeg uspeha u istoriji.

Sesku Fabregasu danas se u Komu klanjaju, a teško da je iko mogao da pretpostavi da će njegov dolazak na obalu čuvenog jezera prerasti u jednu od najlepših fudbalskih priča poslednjih godina.

1/3 Vidi galeriju Sesk Fabregas Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Tiziano Ballabio / AFP / Profimedia

Španac je u avgustu 2022. godine potpisao za tadašnjeg drugoligaša Komo. Stigao je kao veliko ime svetskog fudbala, ali nije ni slutio da će upravo ovaj klub postati jedan od najvažnijih u njegovom životu.

Fabregas je potpisao dvogodišnji ugovor i debitovao 28 dana kasnije protiv Breše. Ipak, nije do kraja odradio ugovor kao fudbaler, pošto je godinu dana kasnije odlučio da okači kopačke o klin.

Od igrača do šefa stručnog štaba

Tu, međutim, nije bio kraj njegove priče u Komu.

Nakon što je stekao potrebnu trenersku A licencu, Fabregas je dobio pravo da sedne na klupu seniorskog tima. Već 13. novembra 2023. godine promovisan je u šefa stručnog štaba, nakon odlaska Morena Longa.

Ono što je usledilo danas izgleda gotovo nestvarno.

Komo je izborio plasman u Seriju A, a klub je zahvaljujući bogatim indijskim vlasnicima dobio dodatnu finansijsku snagu i doveo brojna pojačanja. Fabregas je sve to uspeo da uklopi u ekipu koja je ostvarila istorijski rezultat.

Komo je stigao do Lige šampiona!

Za klub je to najveći uspeh u istoriji, a za Fabregasa kruna priče koja je počela gotovo slučajno.

"Nisam ni znao da ovde postoji fudbalski tim"

Koliko je sve zapravo bilo neobično, najbolje govori sam Fabregas. Španac je otkrio da je Komo posećivao tokom odmora, ali da tada nije ni znao da grad ima fudbalski klub.

"Projekat Komo je počeo prilično čudno, jer sam imao nekoliko drugih ponuda, ali sam jednostavno osećao da je ovo prava odluka. Ponekad jednostavno morate da sledite svoj instinkt. Smešno je to što sam nekoliko puta dolazio u Komo na odmor, ali nisam ni znao da ovde postoji fudbalski tim", rekao je Fabregas.

Od čoveka koji nije ni znao da Komo ima fudbalski klub do trenera koji ga je odveo na najveću evropsku scenu — Fabregasova priča zaista deluje kao scenario za film.