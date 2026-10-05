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Prva utakmica grupe u Ligi nacija ove dve zemlje završene su pobedom Grčke u gostima, a druga, na stadionu Tumba u Solunu je završena bez golova.

Ekipa Jirgena Klopa nije uspela da postigne gol u dve utakmice protiv Grčke koju sa klupe predvodi Ivan Jovanović.

Iskusni srpski stručnjak sjajno vodi Grčku koja je trenutno na deobi prvog mesta u grupi sa Holandijom. Oba tima imaju po osam bodova, Nemačka je na pet, a Srbija je poslednja bez ijednog boda.

1/4 Vidi galeriju Selektor Grčke - Ivan Jovanović Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia, Aris Messinis / AFP / Profimedia

U svom stilu

Jirgen Klop je posle utakmice u Solunu na zanimljiv način pričao o protivniku.

"Ne bih voleo više nikada da igram utakmicu protiv Grčke! Igrali su zaista dobro, pametno i izuzetno disciplinovano. Čak i da smo uspeli da postignemo taj jedan gol, ubeđen sam da se oni ne bi zaustavili", rekao je Klop.

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