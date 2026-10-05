"VIŠE NIKADA DA NE IGRAM PROTIV NJIH!" Jirgen Klop ostao nemoćan protiv Srbina, pa u svom stilu rekao šta stvarno misli!
Prva utakmica grupe u Ligi nacija ove dve zemlje završene su pobedom Grčke u gostima, a druga, na stadionu Tumba u Solunu je završena bez golova.
Ekipa Jirgena Klopa nije uspela da postigne gol u dve utakmice protiv Grčke koju sa klupe predvodi Ivan Jovanović.
Iskusni srpski stručnjak sjajno vodi Grčku koja je trenutno na deobi prvog mesta u grupi sa Holandijom. Oba tima imaju po osam bodova, Nemačka je na pet, a Srbija je poslednja bez ijednog boda.
U svom stilu
Jirgen Klop je posle utakmice u Solunu na zanimljiv način pričao o protivniku.
"Ne bih voleo više nikada da igram utakmicu protiv Grčke! Igrali su zaista dobro, pametno i izuzetno disciplinovano. Čak i da smo uspeli da postignemo taj jedan gol, ubeđen sam da se oni ne bi zaustavili", rekao je Klop.
Bonus video: