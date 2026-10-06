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Erling Haland je završio reprezentativne obaveze i odmah napustio Portugal, a njegov naredni potez privukao je posebnu pažnju u Engleskoj.

Napadač Mančester Sitija viđen je kako posle poraza Norveške od Portugala 2:1 odlazi sa stadiona, a zajedno sa grupom reprezentativaca koji nastupaju u Premijer ligi ukrcao se na privatni avion. Prema navodima norveških medija, Haland nije krenuo ka Mančesteru, već ka Malagi, odakle je trebalo da nastavi do svoje kuće u Marbelji.

Razlog za njegov odlazak tamo je navodno potreba za odmorom posle izuzetno napornog perioda, a Sitijevi fanovi strepe zbog problema sa povredom pred derbi protiv Liverpula.

1/9 Vidi galeriju Erling Haland u dresu Norveške Foto: Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Centarfor je igrao 20. septembra celu utakmicu protiv Sanderlenda, a onda 24. septembra protiv Danske, 27. septembra protiv Portugala, pa 1. oktobra protiv Velsa...

Tražio izmenu, svi pomislili na težak scenario

Erling Haland je protiv Portugala napustio teren u 67. minutu. Pre izmene je viđen kako se drži za nogu, a zatim je gestikulirao prema klupi da želi da izađe iz igre. To je odmah izazvalo zabrinutost, posebno zbog činjenice da Mančester Siti naredni meč igra protiv Liverpula u nedelju 11. oktobra.

Ipak, selektor Norveške Stale Solbaken nije govorio o konkretnoj povredi.

Naprotiv, objasnio je da je sa Halandom razgovarao o ogromnom opterećenju koje je imao i da je njegova izmena bila deo dogovora.

"On je bio potpuno iscrpljen", poručio je Solbaken, uz objašnjenje da su prethodno razgovarali o tome koliko Haland može da igra protiv Portugala.

Norvežanin je tokom ove reprezentativne akcije imao ogroman broj minuta u nogama, dok je prethodno već nastupao u visokom ritmu za Mančester Siti.

Šta će u Marbelji?

Za sada nema zvanične potvrde da je Haland doživeo ozbiljnu povredu. Njegov izlazak iz igre izazvao je strah, ali informacije iz norveškog tabora ukazuju pre svega na umor i potrebu za odmorom.

Posle utakmice grupa igrača dobila je nekoliko slobodnih dana pre povratka u svoje klubove. Haland je zato odmah napustio Porto i privatnim avionom krenuo iz Portugala.

1/4 Vidi galeriju Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Norveški mediji navode da će nekoliko dana provesti u Marbelji.

Odmor će mu biti posebno važan jer ga po povratku u Englesku čeka veliki izazov.

Mančester Siti gostuje Liverpulu, a Haland je praktično nezamenljiv u napadu "Građana" i zbog toga će u narednim danima u klubu pažljivo pratiti njegovo stanje.

Najvažnije pitanje više nije samo da li je Haland povređen, već koliko je fizički spreman posle izuzetno napornog perioda.

Norveški selektor upravo je na to upozorio. Haland je u kratkom periodu odigrao veliki broj utakmica, a reprezentativna pauza je potpuno iscrpila fudbalera.

Sada mu ostaje nekoliko dana da se odmori, oporavi i pripremi za povratak u Mančester.

A odlazak u Marbelju, gde ima kuću, mogao bi da bude upravo ono što mu je bilo potrebno posle napornog reprezentativnog perioda.

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