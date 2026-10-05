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FK Crvena zvezda otvara evropsku sezonu gostovanjem u Luganu 15. oktobra, u okviru Lige konferencije.

Posle sedam dana na stadionu "Rajko Mitić" fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Kopenhagen.

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Fudbaleri Crvene zvezde spremni za Evropu Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Novi evropski izazov donosi i priliku za nastavak pozitivne tradicije Crvene zvezde protiv danskih klubova. Crveno-beli su se do sada osam puta sastali sa predstavnicima Danske, a pred novi okršaj sa Kopenhagenom mogu da se pohvale pozitivnim bilansom u dosadašnjim susretima.

Crveno-beli su u duelima sa danskim klubovima zabeležili tri pobede, četiri remija i samo jedan poraz, uz gol razliku 14:12. Četiri kluba iz Danske do sada su se našla na Zvezdinom evropskom putu, a to su Lingbi, Odense, Kopenhagen i Midtjiland.

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Predstojeći okršaj sa Kopenhagenom biće odigran u okviru drugog kola ligaške faze Lige konferencije 22. oktobra od 18 časova i 45 minuta. Biće to deveti evropski meč Zvezde protiv danskih klubova, kao i treći međusobni susret crveno-belih i kluba iz prestonice Danske.

Pozitivna tradicija protiv danskih klubova svakako predstavlja lepu uvertiru pred novi evropski izazov, a crveno-beli će nastojati da je pred ispunjenim tribinama Marakane nastave i protiv Kopenhagena, uz veru da bi još jedan dobar rezultat dodatno obogatio uspešnu istoriju Zvezde u duelima sa predstavnicima Danske.

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Performans Delija na utakmici Lige Evrope između Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Karte za meč sa Kopenhagenom su dostupne po sledećim cenama:

Sever – 1.200 dinara


Istok – 2.200 dinara


Zapad – 2.600 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 5.000 dinara

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