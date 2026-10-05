Slušaj vest

Veljko Milosavljević konačno se vraća na teren nakon višemesečne pauze zbog povrede.

Srpski defanzivac propustio je Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina nakon što je u junu, tokom okupljanja A reprezentacije Srbije, povredio prednju ložu.

1/6 Vidi galeriju Veljko Milosavljević na utakmici protiv Brajtona Foto: Shaun Boggust / imago sportfotodienst / Profimedia, Graham Hunt/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četiri meseca kasnije, Milosavljević je ponovo u punom trenažnom procesu. Bornmut je na društvenim mrežama objavio snimke na kojima se vidi da je mladi Srbin trenirao sa prvotimcima, pa bi uskoro mogao da konkuriše za sastav trenera Marka Rozea.

To bi mogla da bude dobra vest za Bornmut, koji se trenutno nalazi na 17. mestu tabele. Milosavljević bi mogao da dobije važnu ulogu u rotaciji i dodatno pojača konkurenciju u poslednjoj liniji.

Podsetimo, Milosavljević je prošle godine iz Crvene zvezde prešao u Bornmut za čak 15 miliona evra. Na debiju je odmah oduševio i poneo nagradu za igrača utakmice, ali su ga kasnije povrede omele da uhvati kontinuitet i nametne se kod Andonija Iraole.