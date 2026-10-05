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FK Partizan je na dan 81. rođendana kluba objavio važne informacije o rekonstrukciji stadiona u Humskoj. Crno-beli su potvrdili da se već mesecima radi na pripremi projekta, koji bi trebalo da donese značajna unapređenja infrastrukture.

Potpredsednica Partizana Milka Forcan istakla je da klub sarađuje sa Ministarstvom za javna ulaganja i Fudbalskim savezom Srbije, dok je projekat trenutno u završnoj fazi pribavljanja potrebnih administrativnih potvrda.

1/8 Vidi galeriju Milka Forcan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

- Potvrđujemo informacije da već nekoliko meseci intenzivno radimo, u saradnji sa Ministarstvom za javna ulaganja i Fudbalskim savezom Srbije, na pripremi i definisanju projekta renoviranja stadiona FK Partizan. Trenutno smo u završnoj fazi pribavljanja svih potrebnih administrativnih potvrda i očekujemo da Vlada Srbije u četvrtak donese odluku kojom će biti stvoreni uslovi za nastavak postupka, nakon čega sledi raspisivanje tendera za izvođenje radova.

Prema njenim rečima, ukoliko sve bude išlo planiranom dinamikom, gradilište na stadionu u Humskoj trebalo bi da bude otvoreno za približno 45 dana.

- Ukoliko sve bude realizovano predviđenom dinamikom, očekujemo da za približno 45 dana na stadionu bude otvoreno gradilište. Ovo je važan trenutak za FK Partizan. Posle višegodišnje potrebe za ozbiljnim ulaganjem u infrastrukturu, konačno ulazimo u fazu realizacije projekta koji treba da donese značajno unapređenje uslova na stadionu i da nas približi ispunjavanju strogo propisanih uslova koje standradi UEFA podrazumevaju - rekla je Milka Forcan za "Sportissimo".

Rekonstrukcija je važna i zbog ispunjavanja UEFA standarda, posebno imajući u vidu održavanje Evropskog prvenstva za mlade naredne godine. U Partizanu očekuju da radovi značajno unaprede uslove na stadionu i infrastrukturu crno-belih.

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