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Crvenu zvezdu očekuje novi evropski izazov, a pred duel sa Kopenhagenom crveno-beli mogu da se pohvale veoma dobrom tradicijom protiv danskih klubova.

Zvezda je do sada osam puta odmerila snage sa predstavnicima Danske i ostvarila tri pobede, četiri remija i samo jedan poraz, uz gol-razliku 14:12.

Crvena zvezda - Radnički Niš, 20.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Na evropskom putu crveno-beli su se sastajali sa četiri danska kluba – Lingbijem, Odenseom, Kopenhagenom i Midtjilandom. Predstojeći duel biće deveti susret Zvezde sa ekipama iz Danske, ali i treći okršaj sa Kopenhagenom.

Meč drugog kola ligaške faze Lige konferencije na programu je 22. oktobra od 18.45, a crveno-beli će na Marakani pokušati da nastave pozitivnu tradiciju.

Dobra istorija protiv danskih klubova svakako predstavlja dodatni motiv za ekipu sa Marakane, koja će pred svojim navijačima tražiti još jedan evropski rezultat.

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