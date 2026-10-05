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Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić rekao je danas da očekuje reakciju svojih igrača nakon rekordnog poraza od Engleske u Ligi nacija, kao i da je najbolja prilika za to utakmica protiv Španije, aktuelnog svetskog prvaka.

"Ono što se dogodilo u Rijeci protiv Engleske (0:7) ostaće zapisano. To je najveći poraz u istoriji Hrvatske i to je činjenica. Igračima sam rekao da to nisu utakmice koje se zaborave. To treba zapamtiti da te uvek podseća kada misliš da će biti lako. Ovo su situacije kada ti gori pod nogama i traži se reakcija. Prvi idući protivnik je svetski prvak, najbolja svetska ekipa, ali je to ujedno naša najbolja prilika. Stvarno verujem da možemo da ostanemo neporaženi, a siguran sam da ćemo biti bolji u odnosu na poslednje utakmice", rekao je Bilić.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Hrvatske dočekaće u utorak u Splitu selekciju Španije, u utakmici četvrtog kola Grupe A3 Lige nacija.

Ovo će biti repriza finala Lige nacija iz 2023. godine, kada je Španija nakon penala u Roterdamu pobedila Hrvatsku sa 5:4.

Hrvatska je u prvom kolu pobedila Češku na gostovanju sa 2:1, a zatim su usledili ubedljivi porazi od Španije u Sevilji (1:4) i rekordni poraz od Engleske u Rijeci (0:7).

Španija utakmicu protiv Hrvatske očekuje sa maksimalnim učinkom nakon tri kola, Engleska na drugom mestu ima šest bodova, Hrvatska ima tri boda, a Češka je bez bodova.

Bilić je dodao da je ljut stavom igrača u utakmici protiv Engleske.

"Ovo je za nas sada izazov i moramo reagovati. Moramo biti na maksimalnom nivou i nadati se da će Španija biti na nešto manjem nivou. Recept je uvek isti, maksimalan angažman, fokus, ispunjavanje zadataka i potom kvalitet", rekao je Bilić, kojem će ovo biti četvrta utakmica na klupi Hrvatske u svom drugom mandatu.

Selektor Hrvatske istakao je da je cilj u Ligi nacija osvojiti najmanje treće mesto u grupi.

"Hteli smo da dobijemo neke odgovore u ovim utakmicama protiv Španije i Engleske znajući da neki igrači nemaju pravu minutažu u svojim klubovima. Imamo određene situacije u kadru i još moramo da vidimo sve na poslednjem treningu", rekao je Bilić govoreći o sastavu za meč sa Španijom.

Bilić je reprezentaciju Hrvatske vodio u periodu od 2006. do 2012. godine, kada je selekciju vodio na dva Evropska prvenstva (2008. i 2012.).

Selekciju Hrvatske po drugi put preuzeo je nakon nedavno završenog Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, kada je klupu napustio Zlatko Dalić, koji je sa reprezentacijom osvojio srebro i bronzu na svetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine.

Utakmica između Hrvatske i Španije igra se u utorak od 20.45.