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Partizan neće tako brzo dobiti novu opciju u timu, pošto je procedura za dobijanje srpskog državljanstva za Samsona Nvulua trenutno usporena.

Crno-beli su još pre večitog derbija pokrenuli proces, ali je potrebno da njegova porodica u Nigeriji završi deo dokumentacije. Tek nakon toga Partizan može da nastavi proceduru u Srbiji, preneo je "Telegraf".

Samson Nvulu Foto: Www.partizan.rs

Klub ne odustaje od namere da Nvulu dobije srpski pasoš, jer bi tako Saša Ilić imao više prostora prilikom sastavljanja ekipe zbog ograničenja broja stranaca.

Za sada nije poznato kada će ceo proces biti završen, pa će Nvulu do daljeg biti registrovan kao stranac.

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