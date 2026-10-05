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Mlada reprezentacija Srbije revanširala se Rusiji za poraz od pre tri dana.

Izabranici Zorana Mirkovića slavili su u Staroj Pazovi rezultatom 2:1 i na sjajan način završili jesenji deo priprema za Evropsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u Srbiji i Albaniji.

1/5 Vidi galeriju Zoran Bata Mirković, selektor U21 reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, FOTO: FSS

Matija Mitrović je u 34. minutu pogodio sa bele tačke, dok je Marko Veličković početkom drugog poluvremena povisio na 2:0 posle asistencije Matije Popovića.

Rusija je smanjila preko Aleksandera Pomaljuka iz penala, ali nije uspela da izbegne poraz. Srbija je u završnici mogla i do trećeg gola, ali je Milan Aleksić pogodio prečku.

Meč je završen sa po jednim crvenim kartonom na obe strane, nakon isključenja Mihaila Umnikova i Matije Mitrovića.

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