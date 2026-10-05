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Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Staroj Pazovi selekciju Rusije sa 2:1, u prijateljskoj utakmici.

Srbija je povela golom Matije Mitrovića u 34. minutu sa penala, da bi rezultat u 46. minutu povećao Marko Veličković.

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

 Rusija je u 64. minutu golom Aleksandra Pomaljuka sa penala smanjila rezultat.

Šest minuta kasnije crveni karton je pokazan Matiji Mitroviću, kao i ruskom fudbaleru Mihailu Umnikovu.

Dve selekcije sastale su se u prijateljskoj utakmici i u petak, kada je Rusija u Staroj Pazovi bila bolja sa 1:3.

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Navijači Srbije Izvor: Kurir