Dve selekcije sastale su se u prijateljskoj utakmici i u petak, kada je Rusija u Staroj Pazovi bila bolja sa 1:3
Fudbal
ORLIĆI SE REVANŠIRALI: Fudbaleri Srbije do 21 godine pobedili Rusiju u drugoj prijateljskoj utakmici
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Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Staroj Pazovi selekciju Rusije sa 2:1, u prijateljskoj utakmici.
Srbija je povela golom Matije Mitrovića u 34. minutu sa penala, da bi rezultat u 46. minutu povećao Marko Veličković.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Rusija je u 64. minutu golom Aleksandra Pomaljuka sa penala smanjila rezultat.
Šest minuta kasnije crveni karton je pokazan Matiji Mitroviću, kao i ruskom fudbaleru Mihailu Umnikovu.
Dve selekcije sastale su se u prijateljskoj utakmici i u petak, kada je Rusija u Staroj Pazovi bila bolja sa 1:3.
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