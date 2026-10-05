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Fudbaleri Kipra pobedili su večeras u Nikoziji selekciju Letonije sa 2:1, u meču četvrtog kola Grupe C2 Lige nacija.

Gosti su poveli preko Eduardsa Daškevičsa u 57. minutu, dok je izjednačenje Kipru doneo Joanis Kosti u 70. minutu.

Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia

 Pobednički gol za Kipar postigao je fudbaler Barnlija Markus Edvards u četvrtom minutu nadoknade.

Večeras se u okviru ove grupe u Podgorici sastaju Crna Gora i Jermenija (20.45).

Crna Gora uz utakmicu manje vodi u Grupi C2 sa devet bodova, Kipar je drugi sa sedam bodova, Jermenija ima tri boda, a Letonija ima jedan bod.

U narednom kolu, koje je na programu 12. novembra, Kipar gostuje Jermeniji, a Letonija gostuje Crnoj Gori.

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Navijači Srbije Izvor: Kurir