Pobednički gol za Kipar postigao je fudbaler Barnlija Markus Edvards u četvrtom minutu nadoknade
Fudbal
EDVARDS JUNAK OSTRVLJANA: Kipar u nadoknadi pobedio Letoniju u Ligi nacija
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Fudbaleri Kipra pobedili su večeras u Nikoziji selekciju Letonije sa 2:1, u meču četvrtog kola Grupe C2 Lige nacija.
Gosti su poveli preko Eduardsa Daškevičsa u 57. minutu, dok je izjednačenje Kipru doneo Joanis Kosti u 70. minutu.
Liga nacija 2026 Foto: Luis Loureiro / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia
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Pobednički gol za Kipar postigao je fudbaler Barnlija Markus Edvards u četvrtom minutu nadoknade.
Večeras se u okviru ove grupe u Podgorici sastaju Crna Gora i Jermenija (20.45).
Crna Gora uz utakmicu manje vodi u Grupi C2 sa devet bodova, Kipar je drugi sa sedam bodova, Jermenija ima tri boda, a Letonija ima jedan bod.
U narednom kolu, koje je na programu 12. novembra, Kipar gostuje Jermeniji, a Letonija gostuje Crnoj Gori.
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