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Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 21 godine, odigrala je drugu prijateljsku utakmicu protiv vršnjaka iz Rusije.

Tim selektora Zorana Bate Mirkovića ovog puta je bio uspešniji i sa 2:1 se revanširao za poraz u prvoj utakmici (1:3).

Srbija U21 - Rusija U21, prijateljska utakmica 5.10.2026 Foto: Fss

 Međutim, meč odigran u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi nije baš u svakom trenutku imao pridev "prijateljskog".

Sredinom drugog poluvremena, tačnije u 68. minutu došlo je do pesničenja igrača dve reprezentacije.

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Tuča na Srbija Rusija Izvor: Arena 1 Premium

Mihail Umnjikov je neoprezno startovao i zakačio Matiju Mitrovića. Kada mu je Srbin nešto dobacio, Rus se vratio i krenuo je haos u koji su se uključili igrači oba tima.

Bilo je udaraca sa jedne i druge strane, međutim, sudije na čelu sa glavnim arbitrom Stankom Ostraćaninom su uspele brzo da ohlade usijane glave.

Mihail i Matija su morali posle ovoga u svlačionicu, dodatno da razmisle o svojim borilačkim veštinama i nedostatku strpljenja.

Upravo je Matija Mitrović bio strelac prvog gola za Orliće u ovoj utakmici. Igrao se 34. minut. Drugi gol je postigao Marko Veličković u 46. minutu, dok je konačan rezultat u 66. minutu postavio Pomalijuk.

Srbija se priprema za Evropsko prvenstvo koje će se igrati naredne godine.

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