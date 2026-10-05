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Hari Kejn je na pragu produžetka ugovora sa Bajernom, prenosi "Sky Sports", odnosno novinar Majkl Bridž.

Kako se navodi, preostalo je da se dogovore još samo poslednji detalji pre zvaničnog potpisa.

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn na konferenciji za medije pred meč Srbije i Engleske Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Englez ima ugovor do 2027. godine, a Bajern je želeo da što pre reši pitanje njegovog ostanka, posebno zbog interesovanja Barselone.

Kejn je u više navrata isticao da želi da ostane u Minhenu, gde je od dolaska 2023. godine postao jedan od ključnih igrača bavarskog velikana.

Iskusni napadač je do sada postigao 152 gola za Bajern, a prema svemu sudeći, saradnja bi trebalo da bude produžena najmanje do 2029. godine.

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