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Fudbaleri Francuske savladali su Belgiju rezultatom 4:1 u četvrtom kolu A divizije Lige nacija i dodatno se približili prvom mestu u grupi.

Belgija je povela u prvom poluvremenu preko Lukebakija, ali su Francuzi u nastavku potpuno preokrenuli meč.ž

Ključni trenutak dogodio se nakon trostruke izmene, kada su na teren ušli Olise, Šerki i Due. Due je u 77. minutu izjednačio, a samo četiri minuta kasnije Šerki je doneo preokret.

U finišu je Olise sa dva gola stavio tačku na pobedu Francuske, dok je Due upisao dve asistencije. Francuzi sada imaju tri boda više od Italije pred poslednja dva kola.

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