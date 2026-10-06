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Odluka Kristijana Ronalda da napusti reprezentaciju izazvala je podeljene reakcije ljudi iz sveta fudbala.

Mnogi su podržali jednu od najvećih fudbalskih legendi, ali ima i onih kojima želudac ne može da svari takav postupak.

Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Jedan od njih je čuveni francuski reprezentativac Kristof Digari.

Ronaldo je doneo odluku da napusti portugalsku reprezentaciju dan pre utakmice s Danskom u Kopenhagenu, pogođen činjenicom da ne igra i da nije ključna figura u selekciji Žorža Žezusa.

Na to je reagovao nekadašnji fudbaler Marseja, Barselone i Milana.

"Ovo su već tri reprezentativna takmičenja na kojima više ne pruža ono što se od njega očekuje. Njegov ego ga izjeda i proždire u poslednjih nekoliko meseci. Imati tako malo poštovanja prema svojim sunarodnicima i prema svojoj naciji je užasno. Poruka koja se šalje portugalskoj omladini je katastrofalna".

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