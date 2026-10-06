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Nekadašnji as Milana i italijanske reprezentacije, a danas trener Lacija, Đenaro Gatuzo šokirao je javnost iskrenim priznanjem o zdravstvenom problemu sa kojim se godinama bori.

Popularni Rino govorio je na Festivalu sporta u Trentu i otvoreno ispričao koliko je ozbiljna njegova svakodnevna borba sa očnom mijastenijom, autoimunom bolešću koju je dobio kada je imao 34 godine.

1/12 Vidi galeriju Đenaro Gatuzo Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia, Mattia Vian / Zuma Press / Profimedia

"Prestao sam da igram jer sam dobio autoimunu bolest, očnu mijasteniju. Još sam imao da igram, ali..." počeo je priču Gatuzo, a njegove reči preneli su brojni italijanski mediji.

Tu, međutim, nije bio kraj njegovom šokantnom priznanju.

Godinama koristi kortizon

Gatuzo je otkrio da mu je terapija i danas deo svakodnevice.

"Već 15 godina koristim kortizon. Ako ga ne koristim, dobijem diplopiju, odnosno ne vidim kako treba" ispričao je bivši vezista.

Italijanski mediji podsećaju da je Gatuzo i ranije govorio o problemima sa vidom, a tokom perioda dok je bio trener Napolija nekoliko puta se pojavljivao pred kamerama sa povezom preko oka. Sada je otkrio i koliko dugo traje njegova borba.

Đenaro Gatuzo Foto: Profimedia

„Rino“ nije pokušao da predstavi sebe kao žrtvu. Naprotiv, poručio je da je prihvatio bolest i da pokušava da živi sa njom.

"Prihvatio sam je, radim sa njom, jači sam od bolesti. Ali košta me. Nije lako svakog dana koristiti kortizon. Gotovo sedam godina nisam popio ni kap alkohola, a zbog kortizona sam morao da pazim i koliko jedem. Neko drugi na mom mestu imao bi 200 kilograma", rekao je Gatuzo.

"Ima ljudi koji mesecima ne mogu da ustanu"

Posebno je snažno odjeknuo deo njegove ispovesti u kojem je Gatuzo govorio o ljudima koji imaju mnogo teže posledice iste bolesti.

"Ima ljudi koji sa mojom istom bolešću provedu četiri-pet meseci u krevetu i ne mogu da se kreću", rekao je.

Zbog toga, kako je objasnio, pokušava da svoju situaciju posmatra iz druge perspektive i da svakog dana ide napred.

"Uvek sam mislio: zamisli da su mi rekli da imam još pet meseci života".

I danas, uprkos svemu, bivši svetski šampion ne odustaje.

"Ide se dalje, jer u životu uvek ima i goreg. Najvažnije je gledati napred, dokle god nam Bog daje snagu da nastavimo", poručio je Gatuzo.

Čovek koji je tokom karijere bio simbol borbenosti tako je otkrio da se njegova najteža utakmica ne igra na fudbalskom terenu - već traje godinama, daleko od reflektora.

Gatuzo je još jednom pokazao zbog čega je tokom karijere stekao reputaciju jednog od najvećih boraca italijanskog fudbala.

Šta je mijastenija?

Mijastenija gravis je hronična autoimuna bolest koja remeti komunikaciju između nerava i mišića, zbog čega dolazi do slabosti mišića koja se pojačava tokom aktivnosti, a smanjuje nakon odmora. Kada su najviše pogođeni mišići očiju, govori se o očnoj mijasteniji, koja može izazvati spuštene kapke i dvostruki vid, odnosno diplopiju. Simptomi i njihov intenzitet mogu značajno da variraju od osobe do osobe, a lečenje zavisi od oblika i težine bolesti.