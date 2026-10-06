Slušaj vest

Lionel Mesi će u noći između utorka i srede (01.00) odigrati svoj poslednji meč za reprezentaciju Argentine.

Na ovaj način jedna era biće završena, a Mesi će se od dresa Argentine, koji je nosio 207 puta (plus još pet za olimpijsku reprezentaciju), dao 125 golova (plus još dva za olimpijsku selekciju), oprostiti na meču protiv Benina.

Zbog izbora protivnika čitava planeta je u neverici - zbog čega se Lionel Mesi oprašta od anonimne selekcije...

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na Mundijalu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Iza odluke da se za protivnika izabere Benin stoje gust raspored i evropska Liga nacija, ali i mračna tajna i paklen plan - trka za novcem čelnika Fudbalskog saveza Argentine (AFA), pišu mnogi svetski mediji, a prenosi i Mozzart Sport.

Nakon serije trofeja - svetske titule, još jednog finala i dva pehara Kopa Amerike - reprezentacija je postala izuzetno profitabilan brend. Rukovodstvo Saveza odlučilo je da to naplati do poslednjego centa. Utakmice protiv anonimnih rivala poput Benina ne zahtevaju visoke organizacione troškove, pa čitav prihod od ulaznica ostaje tamošnjem Savezu. Pored toga, novac od TV prava ne mora da se deli sa protivnikom.

Iza ove strategije stoji predsednik AFA Klaudio "Čiki" Tapija, čovek izuzetno loše reputacije. Iako su u njegovom mandatu ostvareni najveći uspesi, njegova stvarna uloga u tome ne postoji. Selektor Lionel Skaloni postavljen je puka slučajnošću - dobio je stalan posao tek kada su svi ozbiljni treneri odbili Tapijine ponude. Uspeh je iznela sama svlačionica, dok je Tapija samo komercijalizovao njihov rad.

1/6 Vidi galeriju Prvi čovek Fudbalskog saveza Argentine - Klaudio Tapija Foto: ALEJANDRO PAGNI / imago sportfotodienst / Profimedia, daniel ferrari / imago sportfotodienst / Profimedia, ALEJANDRO PAGNI / Getty images / Profimedia

Tapijina biografija oslikava prilike u argentinskom fudbalu. Karijeru je počeo kao vozač kamiona gradske čistoće. Život mu se promenio nakon ženidbe sa Paolom Mojano, ćerkom Uga Mojana, šefa moćnog sindikata kamiondžija. Uz tastovu podršku preuzeo je mali klub Barakas Sentral, vodio ga skoro dve decenije i napravio od njega verovatno najomraženiji klub u zemlji, uguravši ga na silu u prvu ligu.

Njegov uspon u krovnoj organizaciji počeo je 2014. godine, posle smrti dugogodišnjeg moćnika Hulija Grondone. Usledili su skandalozni izbori na kojima je od 75 delegata rezultat bio nerešen (38:38), iako je to bilo nemoguće, što je dovelo do intervencije FIFA. Tapija je iskoristio taj haos, ponudio razna obećanja niželigaškim klubovima i ubrzo zaseo na čelo AFA.

Optužbe FBI-ja i dugovi prema šampionima

Tada je pokrenuta mašinerija za isisavanje novca iz uspeha reprezentacije. Argentina je izbegavala mečeve sa jakim rivalima kako bi sačuvala status, ali i zato što su dueli sa autsajderima donosili veći profit.

Finansijske malverzacije ubrzo su privukle pažnju istražnih organa, pa se u slučaj uključio i američki FBI. Tapija je trenutno pod istraga u SAD i Argentini zbog utaje poreza, prevare i pranja više od 30 miliona dolara preko međunarodnih ugovora. Istraga obuhvata mrežu fiktivnih firmi, benzinskih pumpi i menjačnica. Njegovo lično bogatstvo uvećano je za čak 1.000 odsto u periodu od 2017. do 2024. godine, zbog čega je morao naknadno da prijavi milion dolara u gotovini i depozitima.

Rukovodstvo AFA optuženo je i za utaju oko 13 miliona dolara poreza i doprinosa. Tapiji je zabranjeno da napušta zemlju, pa je morao da plati kauciju kako bi uopšte dobio dozvolu za odlazak na Svetsko prvenstvo 2026.

U takvom sistemu, igrači su posmatrani samo kao izvor prihoda. Uoči Mundijala Argentina se spremala protiv Zambije i Mauritanije, dok su nakon titule zakazani susreti sa Bolivijom, Burkinom Faso i Beninom.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Pored svega, Savez reprezentativcima i dalje duguje premije za osvajanje Svetskog prvenstva u Kataru. Uprkos tvrdnjama AFA da je sve u redu, igrači su u jednom momentu ozbiljno razmatrali bojkot utakmica kako bi primorali rukovodstvo da im isplati ono što su zaradili.

Ponižavajući uslovi za goste

Odnos prema rivalima dodatno oslikava stanje u AFA. Nedavni duel protiv Burkine Faso odigran je protiv njihovog mladog tima (U-23), jer su seniori odbili da putuju pošto im je AFA organizovala najjeftiniji i najnaporniji prevoz.

Slično se ponovilo i sa Beninom. Najbolji igrači te zemlje, poput Žuniora Olajtana iz Bešiktaša, otkazali su učešće. Ekipa je putovala 23 sata ekonomskom klasom, pojedini reprezentativci su se razboleli, a video-analitičar se navodno onesvestio na aerodromu. Po dolasku u Buenos Ajres smešteni su u ruiniran hotel bez teretane i bez tople vode na jednom spratu. Istovremeno, čelnici njihovog Saveza odseli su u drugom, luksuznom objektu, dok je kapiten Stiv Munije sam platio sopstvene putne troškove kako bi prisustvovao Mesijevom oproštaju.

Uprkos svemu, ulaznice za meč na Monumentalu prodate su po paprenim cenama, dok su VIP mesta dostigla vrednost ulaznica za Superbol. AFA će još jednom zaraditi ogromne sume na Mesijevom imenu, scene na stadionu biće emotivne, a Čiki Tapija će na društvenim mrežama nastaviti da glumi čoveka iz naroda i objavljuje snimke kako pravi roštilj za reprezentativce.

Međutim, odlazak zlatne generacije ostavlja teška vremena za argentinski fudbal. Selektor Skaloni odbija novi ugovor, ključni igrači napuštaju tim, a pravosudni obruč oko prvog čoveka AFA sve se više steže.

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: