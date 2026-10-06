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Francusku javnost potresli su novi detalji slučaja Erika Olasa, poznatog fudbalskog skauta i nekadašnjeg menadžera Antoana Grizmana, koji je u novembru 2025. godine osuđen na šest godina zatvora zbog seksualnih napada na maloletnike počinjenih u periodu od 1997. do 2022. godine.

O slučaju se sada ponovo govori nakon objavljivanja istraživačke knjige "U lavljoj jazbini", francuskih autora Tomasa Rabena i Fabijena Tuatija. Knjiga se bavi seksualnim zlostavljanjem dece u fudbalu, ali i propustima sistema koji su, prema navodima autora, omogućavali predatorima da godinama rade sa mladima.

Posebno je uznemirujuće to što je Olas još 1991. godine bio osuđen zbog seksualnog zlostavljanja maloletnika. Uprkos tome, nastavio je da radi sa mladim fudbalerima.

"Neke stvari su mutne, ali znam da se dogodilo"

Jedna od žrtava, koja je u medijima predstavljena pod pseudonimom Olivije, govorila je za francuski "Parizijen" o onome što je, prema njegovim navodima, doživela tokom boravka u Olasovoj kući.

"Neke stvari su mutne, ali znam da se dogodilo. Nekoliko puta sam bio drogiran u njegovom domu. Dok sam boravio kod Olasa, rečeno mi je da mi je zabranjen pristup kuhinji. Tamo sam video kako u koka-kolu mešaju beli prah, a rečeno mi je da to pomaže oporavku".

Olivije je potom opisao situacije nakon kojih je, kako navodi, shvatio da je bio žrtva seksualnog napada. Takođe je govorio o neprimerenim masažama i situacijama u kojima se Olas ponašao neprimereno prema njemu.

"Onesvestio sam se posle pića i masaže"

Druga osoba, predstavljena pod pseudonimom Džordan, ispričala je da se 2006. godine onesvestila nakon pića i masaže.

Kasnije je, kako navodi, imala ozbiljne zdravstvene tegobe, a postepeno su počela da joj se vraćaju sećanja na događaj. Džordan je poverovao da je bio žrtva seksualnog napada, ali se plašio da mu niko neće poverovati.

Nakon njegove prijave, koja je kasnije odbačena, Olas je bio pritvoren. Tokom pretresa njegovog sefa pronađeno je 443 snažne tablete za spavanje, navode francuski izvori.

Godinama radio sa mladima

Slučaj Erika Olasa ponovo je otvorio pitanje načina na koji su ljudi sa ranijim osudama mogli da nastave da rade sa mladim sportistima.

Olas je godinama imao pristup mladim fudbalerima, a njegova povezanost sa profesionalnim fudbalom omogućila mu je da izgradi reputaciju skauta i menadžera.

Sada, nakon presude i novih svedočenja objavljenih u istraživačkoj knjizi, francuska javnost ponovo postavlja pitanje kako je moguće da je čovek koji je još početkom devedesetih bio osuđivan zbog zlostavljanja maloletnika toliko dugo ostao u fudbalu.