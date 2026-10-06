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Hrvatska je doživela jedan od najtežih poraza u istoriji reprezentacije, pošto je Engleska slavila čak 7:0, a Vatrene sada čeka novi veliki izazov. Na Poljud stiže Španija, a pred utakmicu je pred novinare izašao kapiten Luka Modrić.

I dok se u Hrvatskoj i dalje priča o debaklu na Rujevici, jedno od glavnih pitanja bilo je vezano za budućnost čoveka koji je godinama simbol reprezentacije.

Da li se bliži kraj?

Modrić, koji je i sa 41 godinom jedan od ključnih igrača Hrvatske, dobio je direktno pitanje o reprezentativnoj penziji i tome razmišlja li o trenutku kada će reći zbogom dresu Vatrenih.

Odgovor kapitena bio je veoma jasan:

"U teškim vremenima, želim da budem tu. Fudbal nisu samo dobre stvari. Igram sa ponosom, svaki put kada dođem u reprezentaciju to me čini srećnim i ponosnim. Dokle god se tako osećam i dok god selektor želi da budem tu, biću tu. Za mene nema veće sreće i ponosa nego biti ovde sa ovim momcima koje obožavam. Ne mogu da dajem previše najava, ići ćemo utakmicu po utakmicu, videćemo kada dođe vreme da odem. Uživam i srećan sam, igranje za reprezentaciju me ispunjava u potpunosti. Pomoći ću u svakom trenutku, bilo na terenu ili van njega."

1/6 Vidi galeriju Luka Modrić na meču protiv Češke u Ligi nacija Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

Modrić povukao potez posle debakla

Koliko kapiten ima uticaj u svlačionici najbolje pokazuje ono što se dogodilo posle utakmice sa Engleskom. Prema rečima selektora Slavena Bilića, održan je ozbiljan sastanak kompletne ekipe, a potom je Modrić organizovao poseban razgovor igrača bez stručnog štaba.

Bilić je poručio da se preko poraza 7:0 nije moglo tek tako preći i da je ekipa morala da se suoči sa onim što se dogodilo.

Sada Hrvatsku čeka Španija, a pred Vatrenima je prilika da pokažu da je debakl protiv Engleske bio samo jedna, izuzetno loša noć.

Posebno je zanimljivo što je Modrićeva izjava stigla samo nekoliko dana nakon oproštaja Edina Džeka od reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Džeko je 2. oktobra protiv Švedske odigrao poslednju utakmicu za Zmajeve, a od nacionalnog dresa oprostio se kao rekorder po broju nastupa i golova za BiH.

Za razliku od Džeka, Modrić za sada ne želi da govori o datumu odlaska.

Poruka je jasna - dok god bude imao želju, dok god bude mogao da pomogne i dok god selektor bude želeo da ga vidi u reprezentaciji, kapiten ostaje uz Vatrene.

A već protiv Španije čeka ga novi veliki test.