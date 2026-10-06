"TI IDEŠ U IGRU, JA SREĆOM NE MORAM!" Šokantan razgovor dvojice Hrvata usred EPSKE BLAMAŽE
- Hrvatska je u Rijeci doživela težak poraz od Engleske 7:0, a jedan detalj iz svlačionice dodatno je oslikavao raspoloženje u ekipi.
- Tokom zagrevanja jedan reprezentativac je rekao Kristijanu Jakiću: 'Ti ideš u igru, ja srećom ne moram!'.
- Posle debakla Hrvatsku čeka Španija u Splitu, uz veliki pritisak na selektora i kapitena Luku Modrića.
Hrvatska je protiv Engleske doživela debakl koji će se dugo pamtiti. Čak 7:0 bilo je na semaforu u Rijeci, a u javnost je sada isplivao detalj koji možda najbolje oslikava stanje u ekipi.
Tokom drugog poluvremena, dok su se igrači zagrevali pored fotoreportera, jedan od hrvatskih reprezentativaca obratio se Kristijanu Jakiću, koji je čekao da uđe u igru.
"Ti ideš u igru, ja srećom ne moram!"
Rečenica je izgovorena u trenutku kada je Hrvatska već bila potpuno razbijena, a danas možda bolje od bilo čega drugog pokazuje kakav je pakao vladao među Vatrenima te večeri.
Jakić je ubrzo zaista morao na teren. Ušao je umesto Luke Modrića pri rezultatu 5:0. Englezi se nisu zaustavili - do kraja su postigli još dva gola.
7:0. Katastrofa. Poniženje. Moral na nuli.
A sada, posle svega, Hrvatsku čeka Španija...
Teško da je u ovom trenutku mogao da stigne gori protivnik. Svetski prvaci dolaze u Split, dok Hrvatska pokušava da se podigne iz nokdauna. Posle onakvog poraza, pitanje više nije samo rezultat, već i karakter ekipe.
Jer, kada brod tone, teško je uskočiti u njega.
Ipak, niko drugi nije napravio katastrofu koja je zadesila Hrvatsku protiv Engleske. Sami su sebi priredili najtežu noć i sada sami moraju da pokažu da mogu da je ostave iza sebe.
Ako je debakl bio trenutak katarze, utakmica sa Španijom mora da pokaže promenu. Pre svega u trci, borbenosti, želji i odnosu prema dresu.
Jer ako ni toga ne bude, hrvatski fudbal čeka ozbiljan lom.
Pod velikim pritiskom je selektor Slaven Bilić, a pitanje je i kakva će biti budućnost pojedinih lidera ekipe. Na udaru je i kapiten Luka Modrić, čovek oko kojeg se godinama gradila reprezentacija.
Od utakmice koja je trebalo da bude velika fudbalska fešta protiv evropskog velikana, sve je odjednom postalo pitanje opstanka.
Poljud će biti pun.
A sada je na Vatrenima da pokažu da li je ono „ja srećom ne moram“ bila samo rečenica iz očaja - ili najbolji opis stanja u reprezentaciji.