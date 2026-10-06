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Hrvatska je protiv Engleske doživela debakl koji će se dugo pamtiti. Čak 7:0 bilo je na semaforu u Rijeci, a u javnost je sada isplivao detalj koji možda najbolje oslikava stanje u ekipi.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom drugog poluvremena, dok su se igrači zagrevali pored fotoreportera, jedan od hrvatskih reprezentativaca obratio se Kristijanu Jakiću, koji je čekao da uđe u igru.

"Ti ideš u igru, ja srećom ne moram!"

Rečenica je izgovorena u trenutku kada je Hrvatska već bila potpuno razbijena, a danas možda bolje od bilo čega drugog pokazuje kakav je pakao vladao među Vatrenima te večeri.

Jakić je ubrzo zaista morao na teren. Ušao je umesto Luke Modrića pri rezultatu 5:0. Englezi se nisu zaustavili - do kraja su postigli još dva gola.

7:0. Katastrofa. Poniženje. Moral na nuli.

A sada, posle svega, Hrvatsku čeka Španija...

Teško da je u ovom trenutku mogao da stigne gori protivnik. Svetski prvaci dolaze u Split, dok Hrvatska pokušava da se podigne iz nokdauna. Posle onakvog poraza, pitanje više nije samo rezultat, već i karakter ekipe.

Jer, kada brod tone, teško je uskočiti u njega.

Ipak, niko drugi nije napravio katastrofu koja je zadesila Hrvatsku protiv Engleske. Sami su sebi priredili najtežu noć i sada sami moraju da pokažu da mogu da je ostave iza sebe.

Ako je debakl bio trenutak katarze, utakmica sa Španijom mora da pokaže promenu. Pre svega u trci, borbenosti, želji i odnosu prema dresu.

Jer ako ni toga ne bude, hrvatski fudbal čeka ozbiljan lom.

Pod velikim pritiskom je selektor Slaven Bilić, a pitanje je i kakva će biti budućnost pojedinih lidera ekipe. Na udaru je i kapiten Luka Modrić, čovek oko kojeg se godinama gradila reprezentacija.

Slaven Bilić Foto: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Od utakmice koja je trebalo da bude velika fudbalska fešta protiv evropskog velikana, sve je odjednom postalo pitanje opstanka.

Poljud će biti pun.

A sada je na Vatrenima da pokažu da li je ono „ja srećom ne moram“ bila samo rečenica iz očaja - ili najbolji opis stanja u reprezentaciji.