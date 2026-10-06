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Trener Real Madrida Žoze Murinjo doneo je odluku da u zimskom prelaznom roku na tržište stavi rezervnog čuvara mreže Andrija Lunjina i defanzivca Raula Asensija.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da za njih neće biti mesta u timu naslućivalo se još tokom pripremnog perioda. Tibo Kurtoa je neprikosnoven na golu, dok je u odbrani, uz oporavljene igrače i dolazak Ibrahime Konatea, Asensio ostao bez bilo kakve šanse za minutažu.

Klub je pokušao da ih proda još tokom leta, ali su igrači odbili opcije koje su tada imali. Njihovi menadžeri sada intenzivno traže nove sredine. Lunjin uživa dobro uvažavanje u Španiji i očekuje se da bez većih problema pronađe novu sredinu. Ukrajinski golman je u Madridu od 2018. godine, a nakon pozajmica u Leganesu, Valjadolidu i Ovijedu, od 2020. ima ulogu druge opcije. Posebno se istakao u sezoni 2023/24 kada je odmenio povređenog Kurtou i bio jedan od najzaslužnijih za plasman u finale Lige šampiona, u kom ipak nije branio jer se Belgijanac oporavio.

Sa druge strane, Asensiju potraga kluba ide znatno teže. Mladi štoper, ponikao u akademiji Reala, šansu u prvom timu dobio je spletom okolnosti zbog povreda kod Karla Anćelotija i sakupio 80 nastupa. Letos je bio blizu prelaska u Galatasaraj, ali posao nije realizovan. Pored toga što je van terena zbog povrede i njegov povratak se očekuje tek krajem godine, situaciju mu dodatno otežava i nedavni incident sa vožnjom pod dejstvom alkohola, što mu je prvi prekršaj te vrste.

Očekuje se da Real u januaru potraži novu rezervu na poziciji golmana, dok je štoperska linija stabilna uz Konatea, Antonija Ridigera, Dina Hausena i povratak Edera Militaa.

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