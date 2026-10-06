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Jedan potez Zinedina Zidana sa utakmice Francuska - Belgija je oduševio ljubitelje fudbala širom sveta.

Legendarni Zizu je nedavno postao selektor reprezentacije Francuske koja je pod njegovim vođstvom ostvarila pobede protiv Turske i Belgije u gostima, zatim osvojila bod protiv Italije kao domaćin, a onda na kraju okupljanja pobedila Belgiju u Parizu rezultatom 4:1.

Zinedin Zidan Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia

U samoj završnici te utakmice pokazao je da je majstor i u šestoj deceniji, 20 godina nakon što je završio karijeru profesionalnog fudbalera.

Jedna izbijena lopta je išla u njegovom pravcu, pogledajte kako je Zidan odreagovao:

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