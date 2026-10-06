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Pred istorijski oproštaj Lionela Mesija od reprezentacije Argentine, fudbalski svet se priseća neverovatnih detalja iz karijere čoveka koji je obeležio jednu epohu.

A jedna od najzanimljivijih priča stigla je iz prve ruke.

Španska novinarka Kristina Kubero, dugogodišnja novinarka "Mundo Deportiva", upoznala je Mesija praktično na početku njegovog puta u Barseloni. Bio je tada samo stidljivi dečak iz Rozarija, tinejdžer koji je tek stigao u Kataloniju i pokušavao da pronađe svoje mesto među novim saigračima.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na Mundijalu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Danas znamo kako se priča završila.

Tada - gotovo niko nije mogao da pretpostavi šta sledi.

Dečak koji nije pričao ni sa kim

Kubero je svojevremeno ispričala da je Mesija upoznala kada je imao svega 14 godina.

Bio je, prema njenim rečima, neverovatno povučen. Posmatrao je, slušao i upijao sve oko sebe, ali gotovo da nije razgovarao sa ljudima u svlačionici.

Sa njom je, međutim, bilo drugačije.

"Bio je dete koje nije pričalo ni sa kim. Samo je posmatrao, slušao i upijao", opisala je Kubero prve susrete sa budućim fudbalskim genijem.

Njihov odnos toliko je privukao pažnju ljudi iz Barselone da je tadašnji trener Frank Rajkard jednom prilikom čak pitao Kubero:

"O čemu ti pričaš sa Leom kada on sa nama u svlačionici ne govori ni reč?"

A onda je u priču ušao - Ronaldinjo.

Kubero je tada želela da pomogne mladom Argentincu da se lakše uklopi u ekipu. Zato je prišla Ronaldinju, velikoj zvezdi Barselone i čoveku koji je u tom trenutku bio jedan od najvećih fudbalera planete.

Zamolila ga je da obrati pažnju na mladog Mesija.

Brazilac joj je odgovorio rečenicom koju Kubero nikada nije zaboravila.

"Ovaj će biti bolji od mene."

Ona mu, kako je kasnije priznala, nije poverovala.

I kako bi?

Mesi je tada bio samo klinac koji je tek počinjao da trenira sa velikim zvezdama. Nije imao status, nije imao trofeje, nije bio poznat širom sveta.

Ronaldinjo je, međutim, već trenirao sa njim.

I očigledno je video nešto što drugi nisu.

Porodica se vratila u Rozario

Iza tog početka koji danas izgleda bajkovito krila se i teška porodična priča.

Mesi je u Barselonu stigao kao 13-godišnjak, ali život u Kataloniji nije bio ni približno jednostavan kako se danas može zamisliti.

Porodica se nije lako adaptirala. Njegova majka i mlađa braća vratili su se u Rozario, dok su Leo, njegov otac i stariji brat ostali u Španiji kako bi nastavili da grade njegov fudbalski san.

Bili su fizički razdvojeni, a porodica nije uvek imala ni novca za česta putovanja između Argentine i Španije.

Mesi je, uprkos svemu, imao samo jedan odgovor kada su ga pitali da li želi da se vrati kući.

Želeo je da uspe u Barseloni.

Od stidljivog dečaka do fudbalskog kralja

Kubero je tako dobila priliku da posmatra nešto što se retko viđa izbliza - transformaciju jednog povučenog tinejdžera u planetarnu superzvezdu.

Od dečaka koji je spuštao pogled i ćutao u svlačionici, do čoveka koji je osvojio gotovo sve što se može osvojiti.

Od fudbalera kog je malo ko poznavao do igrača o kome će se decenijama raspravljati kao o jednom od najvećih svih vremena.

A možda je najzanimljivije to što je jedan čovek, još dok je Mesi bio samo klinac u Barseloni, već imao odgovor.

Ronaldinjo.

On je pogledao tog tihog dečaka iz Rozarija i rekao ono u šta Kubero tada nije verovala.

Da će jednog dana biti bolji od njega.

Vreme je pokazalo da je Brazilac možda video budućnost pre svih ostalih.