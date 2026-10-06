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Saša Kalajdžić je bio važan igrač kod izjednačujućeg gola Austrije u 85. minutu utakmice protiv reprezentacije tzv. Kosova.

Jedan od junaka Austrije u remiju sa selekcijom lažne države je posle utakmice privukao pažnju objavom na društvenoj mreži Instagram.

Austrijski reprezentativac srpskog porekla je otkrio da je tokom boravka na Kosovu i Metohiji sa reprezentacijom posetio manastir Gračanicu, jednu od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih svetinja.

Kalajdžić je uz fotografije posete napisao da je za reprezentaciju Austrije to bilo "fascinantno i nezaboravno putovanje" do istorijskog manastira. Gračanica je zadužbina srpskog kralja Milutina, a njena izgradnja vezuje se za period od 1315. do 1321. godine..

1/4 Vidi galeriju Saša Kalajdžić u poesti manastiru Gračanica Foto: Instagram/sasakalajdzic

Heroj Austrije u završnici

Kalajdžić je imao razloga za zadovoljstvo i zbog onoga što se dogodilo na samom terenu.

Austrija je bila na ivici poraza, pošto je domaćin u Prištini imao prednost sve do samog finiša utakmice Lige nacija. Ipak, upravo je Kalajdžić napravio potez koji je promenio tok završnice.

U 85. minutu je asistirao Kristoferu Langu, koji je pogodio za 1:1 i doneo Austriji veoma važan bod.

Tako je napadač, koji je poreklom vezan za Srbiju, imao direktan uticaj na to da njegova reprezentacija izbegne poraz u Prištini. Austrija je posle tog remija ostala na vrhu grupe B3 sa osam bodova.

Ko je Saša Kalajdžić?

Kalajdžić je rođen u Beču, a njegovi roditelji su Srbi iz Bosne i Hercegovine. Fudbalski put je počeo u Austriji, ali je najveći deo dosadašnje karijere proveo u Nemačkoj i Engleskoj.

Godine 2019. je prešao u Štutgart, gde je napravio veliki iskorak. Visok dva metra, snažan u duelu i opasan u završnici, brzo je postao jedan od važnijih igrača ekipe.

1/7 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Andrew Surma / Sipa USA / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Njegove partije u Bundesligi otvorile su mu vrata reprezentacije Austrije, ali je razvoj karijere ozbiljno usporen čestim povredama.

Posebno težak period je usledio posle transfera u Vulverhempton 2022. godine. Već na debiju za engleski klub je doživeo ozbiljnu povredu kolena, odnosno kidanje prednjih ukrštenih ligamenata.

Ni kasnije nije imao kontinuitet kakav je želeo. Tokom perioda u Vulverhemptonu i na pozajmici u Ajntrahtu iz Frankfurta ponovo se suočavao sa problemima sa kolenom. U februaru 2024. morao je na operaciju nakon nove povrede prednjeg ukrštenog ligamenta.

Posle turbulentnog perioda u Engleskoj, Kalajdžić je pronašao novi početak u Austriji.

Prethodnu sezonu proveo je na pozajmici u LASK-u i pomogao ekipi da osvoji istorijsku duplu krunu. U 27 nastupa je zabeležio sedam golova i čak 11 asistencija.

Dobre igre donele su mu i povratak u reprezentaciju, a LASK je ovog leta odlučio da ga zadrži za stalno. Kalajdžić je potpisao ugovor do 2029. godine i tako definitivno zatvorio poglavlje u Vulverhemptonu.

Za reprezentaciju Austrije do sada je odigrao 29 utakmica i postigao šest golova.

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