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Na današnji dan, 6. oktobra 2001. godine, David Bekam je ušao u fudbalsku istoriju.

Na prepunom Old Trafordu, u poslednjim sekundama utakmice protiv Grčke, kapiten Engleske namestio je loptu i izveo slobodan udarac koji je zauvek ostao jedan od najpoznatijih golova u istoriji reprezentacije.

Engleska je tada igrala poslednji meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2002. godine. Situacija je bila dramatična - Grčka je vodila 2:1, a poraz bi Engleze poslao u baraž protiv Ukrajine. Remi je, međutim, bio dovoljan za direktan plasman, pošto je Nemačka istovremeno remizirala sa Finskom.

Grčka šokirala Old Traford

Sve je krenulo po zlu za domaćina. Angelos Haristeas doveo je Grčku u vođstvo, a Engleska je dugo tražila način da se vrati u utakmicu.

Tedi Šeringam je u 68. minutu izjednačio, ali je Demis Nikolaidis samo nekoliko minuta kasnije ponovo šokirao Engleze.

Na semaforu je stajalo 2:1 za Grčku, a vreme je neumoljivo isticalo.

Engleskoj je bio potreban gol.

I onda je na scenu stupio čovek koji je tog dana bio praktično nezaustavljiv.

1/4 Vidi galeriju Dejvid Bekam slavi čuveni gol protiv Grčke. Foto: GERALD PENNY / AFP / Profimedia

Lopta je bila njegova

U samom finišu meča Engleska je dobila slobodan udarac. Lopta je bila na oko 25 metara od gola, a iza nje je stajao Bekam.

Nije bilo dileme ko će je izvesti.

Usledio je njegov prepoznatljivi zalet, udarac desnom nogom, lopta je preletela živi zid i završila u mreži Antonisa Nikopolidisa.

2:2!

Bio je to treći minut nadoknade vremena, a Old Traford je eksplodirao. Bekam je doneo Engleskoj bod koji joj je bio dovoljan za osvajanje prvog mesta u grupi i direktan plasman na Svetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji.

Iskupljenje

Međutim, taj pogodak imao je mnogo dublje značenje za Bekama.

Tri godine ranije, na Mundijalu u Francuskoj 1998, postao je jedan od glavnih tragičara Engleske. Protiv Argentine je dobio crveni karton, a Engleska je potom eliminisana posle penala.

Godinama je taj trenutak pratio Bekama.

Zbog toga je slobodnjak protiv Grčke bio mnogo više od gola za plasman na Svetsko prvenstvo. Bio je to trenutak u kojem je jedan od najpoznatijih engleskih fudbalera konačno dobio priliku da se pred svojim navijačima iskupi.

Bekam je kasnije upravo taj pogodak opisivao kao najveći trenutak svoje reprezentativne karijere, dok je govorio da je tada osećao da su mu engleski navijači konačno oprostili ono što se dogodilo protiv Argentine.

"Morao je Bekam"

Zanimljivo, na dan utakmice Bekam je izveo više slobodnih udaraca, a nije bio zadovoljan prethodnim pokušajima. Ipak, kada je došao trenutak odluke, lopta je završila upravo tamo gde je Engleska najviše želela.

Tedi Šeringam, koji je postigao prvi gol Engleske, kasnije se prisetio da se u šali ponudio da izvede poslednji slobodnjak. Bekam mu je, uz karakterističnu dozu samopouzdanja, poručio da je lopta ipak njegova.

I bio je u pravu.

Bekam je pogodio. Engleska je otišla na Mundijal. A jedan slobodan udarac postao je legenda.

Na Old Trafordu je tog dana nastala scena koja se i četvrt veka kasnije pamti kao jedan od najčuvenijih trenutaka engleskog fudbala.