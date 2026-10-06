Fudbal
AUUU! FUDBALER ITALIJE DAO GOL SA 70 METARA! Nikome drugom ne bi palo na pamet da odavde šutira!
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Mladi fudbaler Italije Šer Ndur je oduševio planetu pogotkom na utakmici reprezentacije Italije uzrasta do 21 godine protiv vršnjaka iz Poljske.
Ndur, inače fudbaler Fiorentine, postigao je spektakularan gol sa oko 70 metara udaljenosti u pobedi Italije rezultatom 6:2. Fudbaler veznog reda je iskoristio to što je golman Poljske bio daleko od svog gola, a onda sa svoje polovine savršeno poslao loptu u gol.
Lopta je dugo putovala ka golu, ali je na kraju završila u mreži, na oduševljenje Italijana.
Pogledajte fenomenalan gol Ndura:
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