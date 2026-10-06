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Fudbalski svet trese nova drama oko Mančester sitija!

Navodno, vlasnici engleskog giganta razmatraju prodaju kluba nakon što je nezavisna komisija Premijer lige utvrdila da je Siti prekršio finansijska pravila, tvrdi stručnjak za prilike u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Kristofer M. Dejvidson.

Komisija je krajem septembra proglasila Mančester siti krivim po praktično svim tačkama optužnice – ukupno je potvrđeno 114 od 115 navoda. Utvrđeno je da je klub tokom perioda od 2009. do 2018. koristio sporne komercijalne aranžmane kojima su, prema nalazima komisije, prihodi veštački uvećavani, a troškovi smanjivani za više od 900 miliona funti.

Vlasnici pred velikom odlukom?

Upravo tu Dejvidson vidi mogućnost velikog preokreta. On smatra da bi, ukoliko žalba Mančester sitija ne bude uspešna, vlasnici mogli da odluče da se povuku iz kluba.

Dejvidson, autor knjige o Abu Dabiju i stručnjak za prilike u UAE, ocenjuje da bi presuda mogla da bude shvaćena kao ozbiljan udarac u političkom i kulturnom smislu za vladajuću porodicu Abu Dabija. Njegov zaključak je da bi prodaja mogla da bude način da se preseče sve veći problem oko reputacije vlasništva.

On je za "Atletik" poručio da bi, nakon što se presuda slegne, njegov osećaj bio da bi se vlasnici "izvukli" iz cele priče. Čak je otišao toliko daleko da je rekao da ne vidi scenario u kojem bi nastavili pod ovakvim okolnostima.

Ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste činjenica da je predsednik Mančester sitija Kalduun Al Mubarak još u junu jasno poručio da šeik Mansur nema nameru da proda klub.

Tada je istakao da je Siti dugoročna investicija i da je cilj vlasnika da nastavi da razvija klub. "Nema namere da se proda", bila je jasna poruka predsednika.

Sada je, međutim, situacija potpuno drugačija. Presuda nezavisne komisije promenila je kontekst cele priče, a Siti je već uložio žalbu i pokušava da obori zaključke komisije. Klub insistira na svojoj nevinosti i tvrdi da odluka sadrži ozbiljne greške u činjenicama i pravu.

Šta čeka „Građane“?

Kazna za sada nije određena, a ishod žalbenog postupka mogao bi da bude ključan za dalji razvoj situacije. Engleski mediji već spekulišu o mogućim ozbiljnim sportskim posledicama, dok se u javnosti sve glasnije postavlja i pitanje budućnosti sadašnjeg vlasništva.

Jedno je sigurno - Mančester siti je u najvećoj krizi od dolaska šeika Mansura 2008. godine, a naredni meseci mogli bi da odrede budućnost kluba koji je u međuvremenu postao jedan od najmoćnijih u svetskom fudbalu.