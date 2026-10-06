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FK Crvena zvezda spremao je bombu iz Brazila za letnji prelazni rok.

I to na poziciji napadača, jer je trener Albert Rijera jasno uvideo da ima deficit kvalitetnih rešenja na tako važnoj poziciji. A, meta je bio jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera iz Brazila.

Albert Rijera na treningu fudbalera Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Vruće leto

Kao što se zna, pred kraj letnjeg prelaznog roka Crvenu zvezdu su napustila dvojica napadača Bruno Duarte i Džej Enem. Brazilac se vratio u otadžbinu u redove kluba Vasko de Gama, dok je Holanđanin završio u Bolonji. Klub sa Marakane je na njihovoj prodaji ostvario solidnu zaradu od 8.000.000 evra, šest na Enemu i dva na Duarteu.

Trener Crvene zvezde Albert Rijerea zbog toga kao napadačke opcije do kraja sezone ima samo Marka Arnautovića i novajliju Bamba Dijenga. Na toj poziciji može da pomogne i veteran Aleksandar Katai, a nedavno je u Lovćencu španski stručnjak mogao da vidi i sav raskošni talenat i potencijal velike Zvezdine nade Mihajla Radovića koji ima samo 16 godina.

Artur Maron fudbaler iz Brazila kojeg prati Crvena zvezda Foto: Printskrin/Instagram

Zanimljiv mladi Brazilac

Zato su u Ljutice Bogdana svu pažnju bili usmerili ka inostranom tržištu vezano za dovođenje napadača. Ako je verovati pisanju medija iz Južne Amerike, Crvena zvezda želi mladog napadača iz Brazila po imenu Artur Maron, koji ima 19 godina. On je član mladog tima kluba Sport Resife, visok je 181 cm i služi se desnom nogom. Brazilski mediji pišu da je Artur Maron trebalo da doputuje u Beograd krajem avgusta, ali je transfer stopiran u poslednjem trenutku.



Kako se navodi, Crvena zvezda je za Marona poslala ponudu koja je podrazumevala pozajmicu uz mogućnost otkupa za oko 2.000.000 evra. Brazilci su bili spremni da razgovaraju, ali je problem nastao oko uslova i trenutka u kojem bi srpski klub morao da donese konačnu odluku o otkupu.

Zima se bliži

U upravi kluba Sport Resife želeli su da se transfer kompletira u januaru, dok je Zvezda želela da prvo prati igrača, a tek onda donese odluku o poslu. Završnica prelaznog roka uslovila je odlaganje. Sada je pitanje, da li će mladi Maron biti interesantan crveno-belima i na zimu.

Gledajući fudbalsku karijeru Artura Marona vidljivo je da on nema veliko iskustvo u seniorskom fudbalu i da bi njegov eventualni dolazak na Marakanu bio investicija i zalog za budućnost Crvene zvezde.

1/8 Vidi galeriju Artur Maron Foto: Printskrin/Instagram

Rođeni golgeter

Artur Maron Kruz je još kao veoma mlad prošao kroz omladinsku školu čuvenog Korintijansa, a zatim i Amerike Mineiro. Godine 2023. prelazi u Atletiko Mineiro, gde je počeo ozbiljnije da pokazuje golgeterski potencijal. U omladinskoj ligi u sezoni 2024. Maron je na 19 utakmica dao 14 golova. U aprilu 2025. prelazi u Sport Resife i igrajući za tim U20 godinu završava sa učinkom od 20 golova na 38 utakmica.



U sezoni 2026. Maron je postao jedan od najboljih strelaca Brazilskog prvenstva U20 Serije B. U jednom trenutku imao je sedam golova u prvih osam utakmica, a posebno je impresionirao sa dva uzastopna het-trika. Jedan od njih postigao je u pobedi Resifa 5:2 protiv Vila Nove. Prema aktuelnim podacima o sezoni 2026, za Sport U20 ima 12 golova i tri asistencije na 15 utakmica.

Artur Maron u dresu Resifea slavi gol Foto: Printskrin/Instagram

Zvao i Fluminense



Njegove igre su privukle pažnju prvog trenera Resifea Marsija Gojana, koji ga je početkom 2026. priključio radu sa profesionalnim timom Sporta. U avgustu 2026. pojavila se konkretna ponuda Fluminensea za Marona, što pokazuje da ga nije pratila samo Crvena zvezda.

Plan je bio da ga Fluminense uzme na jednogodišnju pozajmicu za U20 ekipu, uz mogućnost otkupa u vrednosti od 200.000 evra, za 50% prava. Ali, ni taj posao nije završen.