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Pirs Morgan izneo je svoju verziju haosa koji je nastao između Kristijana Ronalda i novog selektora Portugala Žorža Žezusa, tvrdeći da je upravo prekršeno obećanje bilo razlog zbog kojeg je najveća zvezda portugalskog fudbala napustila reprezentativni kamp.

Poznati britanski novinar, koji je već ranije imao ekskluzivan intervju sa Ronaldom nakon njegovog odlaska iz Mančester junajteda, tvrdi da se iza svega krije mnogo više od obične odluke selektora o minutaži.

Morgan: Ronaldo je dobio čvrsta obećanja

Prema Morganovim tvrdnjama, Ronaldo i Žezus imali su dogovor oko njegove minutaže.

Plan je, kako navodi novinar, bio da Ronaldo igra prve dve utakmice, dok bi se u naredne dve odmarao. U prvoj utakmici trebalo je da odigra svih 90 minuta, ali je zamenjen već u 67. minutu. Morgan tvrdi da je to Ronalda ozbiljno iznerviralo.

Selektor mu se potom navodno izvinio, a isto je učinio i pred predsednikom Fudbalskog saveza Portugala .

Morgan tvrdi da je Žezus obećao da će pred medijima objasniti šta se dogodilo, ali da je umesto toga napravio novi problem.

Prema njegovoj verziji, selektor je pred novinarima pokušao da spusti značaj Ronaldove uloge, poručivši da su mu svi igrači podjednako važni.

Upravo to je, prema saznanjima Morgana, dodatno razbesnelo Ronalda.

"Potreban si mi 30 minuta"

Morgan zatim otkriva detalje drugog incidenta, koji je navodno bio kap koja je prelila čašu.

Žezus je, prema njegovim tvrdnjama, prišao Ronaldu pred utakmicu sa Norveškom.

Poruka je bila jasna – zna da su se dogovorili da Ronaldo odmara, ali mu je potreban na terenu oko 30 minuta.Ronaldo je pristao. Uslijedilo je zagrevanje koje je trajalo oko 25 minuta, ali portugalski as na kraju uopšte nije ušao u igru.

Morgan tvrdi da je Ronaldo tada bio besan zbog toga što selektor nije održao svoju reč.

Ubrzo je doneo odluku da napusti kamp i vrati se u klub.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"U četiri oka jedno, pred kamerama drugo"

Upravo je to, prema Morganu, suština celog sukoba.

Ronaldo je navodno imao osećaj da mu Žezus privatno govori jedno, a pred javnošću radi nešto sasvim drugo.

Zbog toga je, kako tvrdi Morgan, Portugalac odlučio da spakuje stvari i ode.

Sam Ronaldo se kratko oglasio na društvenim mrežama i poručio da će o svemu detaljnije govoriti "kada za to dođe vreme".

Kraj reprezentativne karijere?

Ronaldo se u međuvremenu vratio u Al-Nasr i ponovo trenira sa klubom.

Ipak, ostaje veliko pitanje šta će biti sa njegovom budućnošću u reprezentaciji Portugala.

Postoji mogućnost pomirenja sa Žezusom, a pojedini izvori navode da se odnosi popravljaju.

Ronaldo je i dalje maksimalno motivisan – do magične brojke od 1.000 golova u karijeri deli ga još 21 pogodak.

Ako Morganova verzija događaja bude tačna, međutim, pitanje više nije samo minutaža.

U pitanju je poverenje između Ronalda i selektora – a upravo je ono, čini se, ozbiljno poljuljano.