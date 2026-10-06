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Hrvatska u meč ulazi sa tri boda i nakon debakla protiv Engleske na Rujevici (0:7).

Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

S druge strane, Španija je vodeća u grupi sa maksimalnih devet bodova, od kojih je tri osvojila pobedom nad Hrvatskom u Sevilji sa 4:1

Kao i za prethodne utakmice kod Češke (pobeda 2:1), Španije i Engleske, Bilić je morao da pošalje četvoricu igrača na tribine.

Četvorica koja nisu u konkurenciji za Španiju su: Ivan Smolčić (Komo, otpao zbog viroze), Lovro Majer (AEK), Franjo Ivanović (Lans) i Petar Musa (Dalas).

S druge strane, Karlos Espi, 21-godišnji napadač Real Madrida, ispao je iz sastava od 23 fudbalera Španije za meč u Splitu.

Meč će suditi 42-godišnji Belgijanac Erik Lambrehts.

Utakmica se igra na stadionu "Poljud" u Splitu sa početkom u 20.45 časova.

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