Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

S druge strane, Španija je vodeća u grupi sa maksimalnih devet bodova, od kojih je tri osvojila pobedom nad Hrvatskom u Sevilji sa 4:1

Kao i za prethodne utakmice kod Češke (pobeda 2:1), Španije i Engleske, Bilić je morao da pošalje četvoricu igrača na tribine.

Četvorica koja nisu u konkurenciji za Španiju su: Ivan Smolčić (Komo, otpao zbog viroze), Lovro Majer (AEK), Franjo Ivanović (Lans) i Petar Musa (Dalas).

S druge strane, Karlos Espi, 21-godišnji napadač Real Madrida, ispao je iz sastava od 23 fudbalera Španije za meč u Splitu.

Meč će suditi 42-godišnji Belgijanac Erik Lambrehts.

Utakmica se igra na stadionu "Poljud" u Splitu sa početkom u 20.45 časova.