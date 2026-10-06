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Njujork tajms i francuski dnevni list Mond pozvali su se na interna dokumenta Fife o slučaju Mpasija, što je dodatno pojačalo pažnju usmerenu na disciplinske procedure svetske kuće fudbala pod predsednikom Đanijem Infantinom.

Kako se navodi, 32-godišnji Mpasi bio je reprezentativac Francuske do 17 godina, ali nikada nije završio proceduru pred Fifom za promenu, odnosno za pravo nastupa za Kongo, sa kojim ima porodične veze.

Mpasi je branio na sve četiri utakmice Konga ovog leta na Svetskom prvenstvu, uključujući remi 1:1 protiv Portugala, a imao je i zapaženu partiju u porazu od Engleske 1:2 u šesnaestini finala.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Prema navodima medija, Mpasi nije imao pravo nastupa ni u pet kvalifikacionih utakmica koje su Kongo odvele na Svetsko prvenstvo, pa su te utakmice, prema pravilima Fife, mogle biti registrovane službenim rezultatom.

On je nastupio u pobedi Konga protiv Nigerije u afričkom baražu prošlog novembra, kao i pobedi protiv Jamajke u interkontinentalnom baražu u martu, kojom je Kongo izborio plasman na prvo Svetsko prvenstvo posle 52 godine.

Fudbalski savez Nigerije žalio se Fifi zbog mogućeg kršenja pravila, odnosno zbog toga što je Kongo igračima izdavao pasoše kako bi stekli pravo da predstavljaju tu zemlju.

Njujork tajms i Mond su preneli da su pravnici Fife zaduženi za disciplinske postupke konstatovali da Mpasi nije imao formalno odobrenje krovne organizacije kada je 2021. godine privukao pažnju zbog nastupa za Kongo.

Zvaničnici Fife zaduženi za disciplinske postupke razmatrali su mogućnosti koje su uključivale i to da Nigerija zameni Kongo u utakmici protiv Jamajke, kao i da žalba Nigerije bude odbačena zbog proceduralnog razloga, odnosno zato što je podneta sa zakašnjenjem.

U jednoj odluci Fife iz kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2018. godine, Bolivija je izgubila dve utakmice službenim rezultatom zbog nastupa igrača kome to nije bilo dozvoljeno.

U delu Disciplinskog pravilnika Fife koji se odnosi na takve nastupe, navodi se da organizacija može postupati po službenoj dužnosti, što znači da ima ovlašćenje da pokrene postupak i bez podnete žalbe.

Fifa je u izjavi za Njujork tajms navela da su njena disciplinska tela nezavisna i da odlučuju o slučajevima na osnovu važećih propisa i konkretnih činjenica koje su pred njima.

Prema pisanju Monda, u dokumentima Fife takođe se navodi da bi, u slučaju da rezultati Konga iz kvalifikacionih utakmica u kojima je Mpasi nastupio bili registrovani službenim rezultatom, Burkina Faso umesto Konga prošla u afrički baraž.

Navodi su se pojavili dan pre nego što je trebalo da predstavnici Konga, Nigerije i Burkine Faso prisustvuju trodnevnom samitu Afričke fudbalske konfederacije (CAF) na Zelenortskim Ostrvima.

CAF ima 54 članice, a očekuje se da samitu prisustvuje i Infantino, čiji je blizak prijatelj predsednik Fudbalskog saveza Konga Veron Mosengo-Omba. Oni su studirali zajedno na univerzitetu u Švajcarskoj, a kasnije su bili kolege.

(Beta)