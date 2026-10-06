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Sečenjem slavskog kolača, u prostorijama Fudbalskog kluba Partizan, obeležena je klupska slava Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg.

1/4 Vidi galeriju Partizan obeležio klupsku slavu Foto: Fk Partizan

Pored članova uprave i Radne zajednice, svečanosti su prisustvovali prvotimci Parnog valjka sa članovima stručnog štaba, okupljeni u zajedništvu kao skladna porodica, što su vrednosti koje FK Partizan neguje od svog osnivanja.

Kroz molitvenu zajednicu i u sećanju na velikog svetitelja zatražen je blagoslov Božiji i zaštita Sv. Jovana u narednom periodu, kako za Klub tako i porodica njegovih članova.