Slušaj vest

Uprkos nepravilnostima u njegovom ovogodišnjem izboru, pronađeno je rešenje kako bi Malago ostao na čelu Saveza, iako je razrešen sa funkcije predsednika. Nepravilnost se odnosila na činjenicu da Malago u trenutku izbora u junu nije bio registrovan kao član Fudbalskog saveza.

Kompromis je postignut na sastanku Malaga i predsednika Italijanskog olimpijskog komiteta (CONI) Lučana Buonfilja u poslednjem trenutku, neposredno pre nego što je CONI trebalo da glasa o tom pitanju.

Malago je u junu dobio 68,58 odsto glasova i ubedljivo je pobedio bivšeg predsednika Saveza Đankarla Abetea, koji je dobio 29,17 odsto i bio jedini protivkandidat.

Izbori su održani kako bi bio izabran naslednik Gabrijelea Gravine, koji je podneo ostavku nakon što Italija nije uspela da se plasira na treće uzastopno Svetsko prvenstvo.

Novi izbori najverovatnije će biti održani u januaru, a očekuje se da će se Malago ponovo kandidovati.

Malago je ranije bio na čelu CONI i Organizacionog odbora Olimpijskih igara u Milanu i Kortini, a član je i Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

Predsednik Evropske fudbalske unije (Uefa) Aleksander Čeferin upozorio je italijanske vlasti na mogućnost političkog mešanja ukoliko Malago bude smenjen.

Osim problema sa reprezentacijom Malago je nasledio i probleme sa pripremama Italije za domaćina Evropskog prvenstva 2032. godine.

Prošle nedelje Savez je Uefi dostavio spisak od 14 stadiona u 13 gradova koji bi potencijalno mogli da budu domaćini utakmica turnira, koji će Italija organizovati zajedno sa Turskom.

Međutim, samo jedan od tih stadiona, Juventusov Alijanc u Torinu je spreman.

(Beta)