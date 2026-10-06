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Fudbaleri Španije večeras gostuju Hrvatskoj, a nakon debakla od Engleske (0:7), komšije se plaše još jednog ubedljivog poraza.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

I sigurno da imaju razloga za to, jer Luis De La Fuente ne preza da ponovo izvede najjači sastav, jer je na konferenciji za medije rekao da nijedan igrač neće igrati više od 270 minuta, a da je moguće da će neko poput Lamina Jamala odigrati taj maksimum.

"Lamin Jamal ima anksioznost jer želi da bude najbolji. On je rođeni takmičar. Uvek želi da igra — svi žele da igraju. Ali odlučili smo da niko neće igrati više od 270 minuta tokom ove međunarodne pauze. Većina igrača će odigrati tri od četiri utakmice", rekao je De La Fuente.

I iako je nastupio na tri utakmice do sada, Jamal je tokom ove pauze odigrao najviše minuta - 203, što znači da bismo večeras mogli da ga vidimo još nekih sat vremena na terenu.

Od ostalih igrača nijedan nije prebacio 200 minuta, prate ga Rodri sa 185, dok su po 180 odigrali Pau Kubarsi, Mark Kukurelja, Ajmerik Laport, Mark Pubilj, oko 150 odigrali su Aleks Baena i Dani Olmo, Pedri "samo" 120, a koji minut više Fabijan Ruiz i Mikel Ojarzabal.

Kurir sport / Sportske.net