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Mađarska je u Trnavi savladala Ukrajinu 2:1, ali je Kerkez taj duel propustio zbog žutih kartona. Dodatnu buru izazvala je činjenica da je fudbaler Liverpula umesto utakmice reprezentacije prisustvovao meču TSC-a i Grafičara.

Njegov potez izazvao je kritike dela mađarske javnosti, a prema navodima tamošnjih medija, fudbaleru su upućene i pretnje.

Zbog toga se oglasila i mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban, koja je osudila takve poruke.

„Oštro osuđujem pretnje na račun mađarskog državljanina Miloša Kerkeza“, poručila je Orbanova.

1/5 Vidi galeriju Miloš Kerkez TSC Foto: TSC/Dejan Milić

Kerkez je standardni reprezentativac Mađarske i član Liverpula, a njegovo odsustvo protiv Ukrajine bilo je posledica suspenzije. Ipak, odlazak na utakmicu TSC-a otvorio je pitanje njegovog odnosa prema reprezentativnim obavezama i izazvao nove polemike.

Slučaj je dobio dodatnu težinu nakon što su se, zbog pretnji upućenih fudbaleru, uključile i mađarske institucije.

Sve je počelo posle duela sa Ukrajinom

Bura oko Kerkeza nije počela utakmicom TSC-a i Grafičara. Prethodno su pažnju javnosti privukle izjave njegovog oca Sebastijana, koje su izazvale burne reakcije u Ukrajini.

U završnici meča Ukrajine i Mađarske, odigranog 26. septembra u Budimpešti, koji je Mađarska dobila 1:0, došlo je do sukoba igrača dva tima nakon isključenja Oleksandra Nazarenka.

Kerkez je tada ušao u verbalni duel sa ukrajinskim reprezentativcem Viktorom Cigankovim, a obojica su dobila žute kartone.

Nakon utakmice, Kerkezov otac Sebastijan objavio je na Instagramu snimak incidenta, uz pesmu „Russian Paradise“ ruskog rep sastava AK–47, što je izazvalo burne reakcije u Ukrajini, navodi mađarska agencija MTI.

Potom je sajt Mirotvorec uvrstio Miloša Kerkeza i njegovog oca na svoju listu, uz tvrdnju da „podržavaju rusku agresiju“.

Sam Kerkez se ranije ogradio od stavova svog oca i jasno poručio da ne želi da bude odgovoran za njegove postupke.

„Važno je da razumete da ja nisam moj otac. Ne mogu ja da budem odgovoran za ono što on uradi“, rekao je Kerkez.